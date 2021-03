Valor do auxílio emergencial será de R$ 150, R$ 250 e R$ 375

O auxílio emergencial de 2021 será destinado a um número menor de pessoas em comparação aos pagamentos do ano passado. Ao passo que, o valor das parcelas também é reduzido. Os beneficiários devem adquirir a partir do mês de abril parcelas de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. O valor do auxílio emergencial varia de acordo com a composição da família contemplada.

As mães solteiras devem receber o benefício de maior valor, enquanto as pessoas que moram sozinhas recebem a parcela menor. O custo da nova rodada do programa está limitado a R$ 44 bilhões. As regras do auxílio deste ano estão previstas na Medida Provisória nº 1.039.

Qual o valor do auxílio emergencial em 2021?

O valor médio do auxílio emergencial de 2021 é de R$ 250, ao passo que mulheres chefe de família e pessoas que moram sozinhas recebem valores diferentes desse. Confira:

Pessoas que moram sozinhas devem receber auxílio mensal de R$ 150 ;

; Mãe solteira deve receber parcelas de R$ 375 ;

; O público em geral, ou seja, famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres, devem receber auxílio emergencial de R$ 250.

Dessa forma, o valor do auxílio emergencial que cada beneficiário vai receber em 2021, varia de acordo com a composição da família.

Em relação aos pagamentos do programa, devem ocorrer da mesma maneira que no passado. Então, os cidadãos vão adquirir os R$ 150, R$ 250 e R$ 375 por meio de depósito em poupança social digital. Essa conta é aberta de modo automático e pode ser acessada a partir do aplicativo Caixa Tem.

Em comparação, no ano passado, os beneficiários do auxílio receberam cinco parcelas de R$ 600 e depois disso, até quatro parcelas de R$ 300, referentes ao auxílio residual. Em ambos os casos, as mulheres chefe de família pegam duas cotas do benefício.

O que ocorre se mais de uma pessoa da família tiver direito ao benefício?

Na nova rodada do auxílio emergencial, o benefício está limitado a apenas uma pessoa por família. Isso ocorre, mesmo se dois ou mais membros de encaixarem nos requisitos para recebimento.

Sendo assim, para se definir quem receberá o dinheiro, será seguida a seguinte ordem de prioridade:

Mulher provedora de família monoparental (mãe solteira); Data de nascimento mais antiga, e, para fins de desempate, do sexo feminino; Ordem alfabética do primeiro nome, se necessário, para fins de desempate.

A partir do mês de abril, os cidadãos poderão fazer uma consulta para verificar se estão inclusos ou não na nova rodada do benefício. Esse serviço pode ser acessado de forma online, através do Portal de Consultas da Dataprev.

Quem vai receber o auxílio emergencial neste ano?

Devem receber o benefício neste ano, cidadãos que fizeram parte do programa no ano passado, seja pegando o valor do auxílio emergencial de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

Para continuar tendo direito, é preciso que não se conste emprego de carteira assinada e nem recebimento de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, com exceção do abono salarial do PIS/Pasep e do Bolsa Família. Além disso, é preciso que se verifique também renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou renda familiar total de até três salários mínimos.

Em torno de 45,6 milhões de famílias devem ser contempladas pela nova rodada do benefício. Nesse total estão incluídos os cidadãos já inscritos em site ou aplicativo da Caixa, inscritos no CadÚnico e integrantes do Bolsa Família. Veja a estimativa de beneficiários para cada um desses grupos:

Público já inscrito em plataformas digitais da Caixa Econômica Federal: 28.624.776 de beneficiários;

Integrantes do Cadastro Único: 6.301.073 de beneficiários;

Integrantes do Bolsa Família: 10.697.777 de beneficiários.

Neste ano, não serão disponibilizados novos meios de cadastro para fazer parte do benefício. Então, esses benefícios citados anteriormente receberam o dinheiro no ano passado.

Quando começam os pagamentos do benefício?

Os pagamentos das quatro parcelas do auxílio emergencial começam no mês de abril. O calendário do benefício deste ano ainda não foi divulgado. Ao passo que, no caso dos integrantes do Bolsa Família, os pagamentos devem ocorrer de acordo com o cronograma oficial do programa. No qual, os integrantes recebem o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês.

Ademais, caso o calendário do benefício siga o modelo do ano passado, deve ser dividido em datas para depósito em poupança social digital e datas para liberação de saques e transferências. E os beneficiários devem pegar o valor do auxílio emergencial seguindo a ordem do mês de nascimento. Então, os nascidos em janeiro recebem a primeira parcela primeiro e os aniversariantes do mês de dezembro, por último.

Antes da liberação para saque em espécie, os cidadãos devem conseguir movimentar os recursos através do aplicativo Caixa Tem. Na plataforma, é possível pagar boletos e contas domésticas e realizar compras online com o uso do cartão de débito virtual. O beneficiário pode ver também seu saldo e tirar extrato no app.

