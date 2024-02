Vendas do varejo no Brasil sobem 1,7% em 2023, diz IBGE

As vendas do varejo no Brasil em 2023 tiveram alta de 1,7%, percentual superior ao registrado no ano anterior, quando fechou em alta de 1%. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quarta-feira (7) a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).

Apesar do crescimento anual, em dezembro houve queda de 1,3%.

Ao todo, sete atividades do varejo fecharam o ano em elevação: veículos e motos, partes e peças subiram 8,1%; artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, 4,7%; combustíveis e lubrificantes, 3,9%; hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 3,7%; equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, 2%; móveis e eletrodomésticos, 1%, e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, 1%.

Em contrapartida, atividades ligadas a artigos de uso pessoal e doméstico registrou recuo de 10,9%; tecidos, vestuário e calçados, 4,6%; livros, jornais, revistas e papelaria, 4,5%, e material de construção, queda de 1,9%.

De acordo com o gerente da pesquisa do IBGE, Cristiano Santos, o resultado maior que em 2022 manteve a tendência de 6 anos consecutivos de crescimento. “Também setorialmente, falando em varejo ampliado, observamos uma disseminação de resultados positivos, com apenas quatro das 11 categorias no campo negativo”, disse.

A próxima divulgação da PMC, com os resultados para janeiro de 2024, será em 14 de março.

