Bilionários da Forbes: veja quem são os novos 11 brasileiros na lista

Mesmo com a crise econômica gerada pela pandemia em boa parte do mundo, a lista de bilionários da Forbes teve uma ascendência em comparação com o ano passado. Ao todo, são 2.755 bilionários listados, 660 a mais do que no último levantamento. O ranking bilionários conta agora com mais 11 residentes do Brasil.

Ocupando a 358ª posição no ranking dos maiores bilionários estão os estreantes irmãos Safra. Jacob, David, Alberto e Esther, filhos de Joseph Safra, dono do Banco Safra falecido em dezembro, e até então o homem mais rico do país, acumulam uma fortuna estimada em US$ 7,1 bilhões.

Outro estreante na lista de bilionários da Forbes deste ano é David Velez, do Nubank. Com a fortuna estimada em US$ 5,2 bilhões ocupa a 539ª posição no ranking geral. O empresário, no entanto, é natural da Colômbia.

O terceiro lugar dos estreantes fica com Guilherme Benchimol, da XP. O economista e empresário do mercado financeiro aparece na 1205ª posição da lista geral. O valor de sua fortuna é estimado em US$ 2,6 bilhões.

Lista dos brasileiros estreantes no ranking de bilionários da Forbes

1) Irmãos Safra

Posição no ranking geral: 358ª

Fortuna estimada: US$ 7,1 bilhões

Setor: bancário (banco Safra)

2) David Velez

Posição no ranking geral: 539ª

Fortuna estimada: US$ 5,2 bilhões

Setor: fintech (Nubank)

3) Guilherme Benchimol

Posição no ranking geral: 1.205ª

Fortuna estimada: US$ 2,6 bilhões

Setor: financeiro (XP)

4) André Street

Posição no ranking geral: 1.249ª

Fortuna estimada: US$ 2,5 bilhões

Setor: fintech (Stone)

5) Eduardo de Pontes

Posição no ranking geral: 1.299ª

Fortuna estimada: US$ 2,4 bilhões

Setor: processamento de pagamentos (Stone)

6) Fabricio Garcia

Posição no ranking geral: 1.517ª

Fortuna estimada: US$ 2,1 bilhões

Setor: varejo (Magazine Luiza)

7) Flavia Bittar Garcia Faleiros

Posição no ranking geral: 1.517ª

Fortuna estimada: US$ 2,1 bilhões

Setor: varejo (Magazine Luiza)

8) Fernando Trajano

Posição no ranking geral: 2.035ª

Fortuna estimada: US$ 1,5 bilhão

Setor: varejo (Magazine Luiza)

9) Ilson Mateus

Posição no ranking geral: 2.141ª

Fortuna estimada: US$ 1,4 bilhão

Setor: supermercado (Grupo Mateus)

10) Anne Werninghaus

Posição no ranking geral: 2.524ª

Fortuna estimada: US$ 1,1 bilhão

Setor: indústria de máquinas (WEG)

11) Maria Pinheiro

Posição no ranking geral: 2.674ª

Fortuna estimada: US$ 1 bilhão

Setor: supermercado (Grupo Mateus)

Quem está no topo da lista?

O Brasil conta com 57 residentes que estão na lista de bilionários da Forbes. No topo da lista está Marcel Herrmann Telles, um dos donos da Ambev, com fortuna estimada em US$ 11,5 bilhões. Sua posição no ranking geral é 191º. A lista da Forbes leva em consideração o país onde o bilionário reside. Com isso, outros brasileiros ficaram de fora, como Jorge Paulo Lemann (114º) e Eduardo Saverin (140º), entre outros.

Mais ricos do Brasil: