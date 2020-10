O marketing digital tem sido um grande aliado para empreendedores, sobretudo nesse período de pandemia do coronavírus. Hoje é muito fácil encontrar informações a cerca de um produto ou serviço apenas acessando o Google, ou até mesmo no site e nas redes sociais de determinada empresa.

Além de ser visto mais facilmente, seu negócio ainda poderá se destacar da concorrência. Por esse motivo, é muito importante implementar boas estratégias de marketing na internet para se comunicar melhor com a sua audiência.

Então, se você está abrindo uma empresa, mas não sabe como fazer para alcançar mais clientes e aumentar as suas vendas, confira aqui algumas dicas que podem fazer toda a diferença. Mas, antes de tudo, descubra porque é importante investir no marketing digital.

Por que sua empresa deve investir nas redes sociais?

Investir em marketing digital traz muitos benefícios e pode ser crucial para a sobrevivência de um negócio que está iniciando. Diferente do que muitos pensam, esse trabalho não é tão caro e em alguns passos já é possível ter resultados positivos.

A empresa pode aumentar sua autoridade e ganhar mais respeito dos clientes. Além disso, é possível fidelizá-los para que falem coisas positivas sobre ela.

Vale mencionar que as marcas que são mais humanizadas e que conseguem se conectar com o seu público de maneira simples, ganham mais destaque.

6 dicas de marketing digital para colocar em prática

Conheça a seguir as melhores estratégias de marketing digital para utilizar na sua empresa, melhorar sua exposição e conseguir mais clientes.

1. Tenha um planejamento

Um dos principais erros de empresas que estão iniciando é não se planejarem antes de realizarem as suas principais ações. Inicialmente, você deve ter um plano de comunicação para te orientar nos próximos passos.

Esse planejamento deverá contemplar cada estratégia de divulgação do negócio nos meios digitais. Além disso, insira os objetivos e estipule as metas de curto, médio e longo prazo.

Aliás, defina também os canais de comunicação que você irá utilizar e o seu público alvo. Por fim, insira também a verba disponível para a elaboração dos anúncios. Utilize ferramentas de monitoramento e mensuração das suas ações.

Entenda também as suas necessidades e pontos fortes e fracos para poder desenvolver bons conteúdos.

2. Invista em marketing de conteúdo

E por falar em conteúdo, você sabe do que o seu cliente precisa? Vale avisar que não adianta fazer posts aleatórios nas redes sociais e não atrair a atenção do seu seguidor.

Essa é uma estratégia que fará toda a diferença no momento de fidelizá-lo. Então, capriche nas informações e crie posts com dicas úteis e que resolvam a dor do cliente, para que ele se torne um divulgador da marca.

Além disso, incentive-o a interagir nos seus posts nas redes sociais. Faça-o comentar, compartilhar e demonstrar sua opinião em relação ao seu produto ou serviço. Essa é uma ótima forma de estimular o relacionamento com ele.

3. Tenha uma presença nas redes sociais

Além de um site ou blog, já vimos que as redes sociais são fundamentais para alavancar qualquer empresa. Elas são um dos principais canais de comunicação com o cliente e podem ser também mais um canal de atendimento.

No entanto, o que você não sabia é que nem todas as redes sociais são para o seu tipo de negócio. Por exemplo, se você tiver abrindo uma loja de roupas, será muito mais interessante ter um perfil no Instagram do que no Twitter. Mas, como assim?

O Instagram é uma plataforma mais visual, com recursos interessantes para quem quer divulgar produtos. Lá você poderá utilizar o marketplace, as stories para mostrar o dia a dia do estabelecimento, entre outras ferramentas maravilhosas de divulgação.

Por isso, faça um estudo e verifique quais são os canais mais utilizados pelos seus seguidores e em quais horários eles estão mais ativos. Após descobrir isso, será mais fácil ter uma estratégia, conversar com essa audiência e postar conteúdos interessantes.

4. Crie anúncios – Marketing digital para pequenos negócios

Essa é uma das melhores estratégias de marketing digital para atingir o público ideal para a sua empresa. Aqui é possível criar conteúdos interessantes e fazê-los chegar às pessoas certas, por conta da segmentação.

Por isso, se você é uma pequena empresa e precisa conquistar novos clientes de forma mais rápida, invista em anúncios. Mesmo que continue fazendo posts orgânicos tanto no seu blog quanto nas redes sociais, essa é uma forma interessante de alcançar mais pessoas.

5. Monte uma loja virtual

Já que falamos em divulgação de produtos, você já considerou abrir uma loja virtual? Essa é uma ótima ideia de marketing digital para pequenos negócios colocarem em prática e a pandemia só mostrou que essa estratégia pode ser bastante proveitosa.

As vendas online seguem crescendo a cada dia, então essa é a oportunidade ideal para empresas que possuem ou não uma loja física. Você poderá montar um site, utilizar o Instagram como plataforma ou então vender através de sites intermediadores.

6. Mensure os seus resultados de marketing digital

Por fim, não esqueça de mensurar as suas ações no seu site e nas redes sociais. Essa é a melhor forma de analisar o comportamento do consumidor e saber o que ele tem gostado de ver ou não.

Sua empresa poderá utilizar o Google Analytics para monitorar as estratégias de marketing digital ou então fazer uso de outras ferramentas tão boas quanto essa. Não existem mais desculpas para não monitorar as suas ações na internet.

Se você possui uma micro empresa, o ideal é que você tenha um profissional de marketing digital para cuidar do seu negócio. Então não perca tempo e alcance logo suas metas.