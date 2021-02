Você deseja expandir o seu negócio através das redes sociais? O LinkedIn para empresas vem se tornando uma aposta interessante para muitas organizações que desejam melhorar o seu marketing digital e alcançar resultados significativos.

A plataforma é geralmente utilizada por quem busca recolocação profissional, por aqueles que querem aumentar a visibilidade e ampliar a rede de contatos. Porém, muitas empresas estão migrando para o LinkedIn para melhorar a reputação e o seu posicionamento diante dos seus colaboradores, clientes e parceiros.

Se esse for o seu caso, descubra porque o LinkedIn para empresas é tão importante para a sua estratégia digital. Além disso, veja algumas formas de utilizar a plataforma para alavancar o seu negócio e os principais recursos que você poderá utilizar.

Porque utilizar o LinkedIn para empresas

A rede social possui cerca de 600 milhões de usuários e é líder quando se trata de atração de leads qualificados. Além de ser conhecida pelas vagas de emprego, ela também é perfeita para promover a sua imagem pessoal, as empresas e as ações realizadas.

Por mais que seja uma plataforma ainda pouco explorada, ela possui um público segmentado e exigente. Aliás, ela tem como foco estimular negociações e as relações comerciais e é a mais efetiva quando se trata do segmento B2B.

Principais recursos do LinkedIn para empresas

Essa rede possui diversos recursos interessantes. Mas antes de mencioná-los, vamos falar sobre o algoritmo da plataforma e como ele pode influenciar na sua estratégia de marketing no LinkedIn para empresas.

O algoritmo da plataforma sempre considera o engajamento como uma maneira de aumentar o alcance dos posts. Além disso, um robô irá avaliar a qualidade da publicação ou se ela é um spam.

Aliás, vale mencionar que o LinkedIn possui um time de profissionais especializados em rastrear perfis falsos ou que possuem algum problema. Eles irão analisar a credibilidade das publicação e se os usuários estão seguindo as normas da plataforma. Se interessou, conhece então os principais recursos do LinkedIn para empresas.

Company Page

Quem quer ter uma presença digital nessa rede social deve criar a sua própria página corporativa no LinkedIn para empresas. Através dela, é possível interagir com as pessoas e aumentar a visibilidade na internet.

Aliás, quem possui uma página ainda pode publicar conteúdos com frequência, divulgar produtos e serviços, mostrar os seus dados e quais os seus valores. Além disso, a empresa ainda pode divulgar vagas, captar novos clientes e investir em anúncios.

Então, personalize a URL da página, descreva bem o seu perfil e coloque as informações mais essenciais, de forma objetiva e didática. Lembre-se de que um perfil bem construído pode te ajudar a adquirir leads e a construir uma reputação digital.

Conheça o LinkedIn Ads

Muitos empreendedores estão investindo no LinkedIn Ads para alcançar os seus objetivos nessa rede social. Através dela, é possível segmentar os anúncios e atingir apenas um público específico, formação acadêmica ou segmento.

LinkedIn Analytics

LinkedIn Analytics permite que a empresa tenha acesso a dados como o desempenho das postagens e o comportamento do usuário. Através dessas informações, ela poderá extrair relatórios e desenvolver estratégias assertivas.

Slideshare

O Slideshare é um recurso incrível para quem realiza palestras, vídeos institucionais e precisa publicar na plataforma. Esse conteúdo poderá ser disponibilizado para seus contatos, o que contribui na tomada de decisão deles.

Lives no LinkedIn para empresas

As lives ficaram famosas no Youtube e no Instagram. Porém, o que muitos não sabem é que é possível realizar lives também no LinkedIn para empresas. Por isso, insira esse recurso no seu planejamento.

Além de todos esses recursos que mencionamos, você também poderá se beneficiar do LinkedIn Sales Navigator e do Content Suggestions. Então, não perca tempo e invista nessa estratégia. Aproveite e conheça também as possibilidades criativas do Pinterest para empresas.