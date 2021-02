O Pinterest é uma das redes sociais mais incríveis para quem deseja trabalhar com imagens. Através dela, é possível encontrar referências e se inspirar nas marcas. Por isso, se você deseja utilizar essa estratégia de marketing digital, leia esse guia sobre Pinterest para empresas.

Embora muitas pessoas achem que o Pinterest não engaja com as outras mídias, ela é considerada uma rede cheia de conceitos e perfeita para empresas que desejam divulgar produtos e serviços. Além disso, a plataforma dispõe de um vasto catálogo com referências que aproximam a marca do público e podem influenciar na tomada de decisão na hora da compra.

Além disso, o usuário da ferramenta encontrará conteúdos em imagem voltados para viagens, culinária, moda e decoração. Aliás, as ideias de DIY também têm chamado bastante atenção das pessoas que utilizam a plataforma.

Então, se você possui muitas ideias para divulgar o seu negócio, veja como o Pinterest para empresas pode ser interessante para você.

Pinterest para empresas: conheça mais essa ferramenta

O Pinterest é o principal local onde as pessoas vão para buscar inspirações, sobretudo quando se trata de imagens. Ele conecta não só pessoas, como também ideias, ajuda a expandir as marcas e torná-las mais conhecidas diante dos clientes.

A plataforma recebe cerca de 300 milhões de usuários por mês, ávidos por descobrir novas perspectivas. Vale salientar que 97% das buscas não estão relacionadas às marcas. Ou seja, essas pessoas podem estar procurando por coisas simples, como montar um planejamento de viagem ou descobrir como fazer uma receita. Além disso, é possível encontrar muitas pesquisas relacionadas à palavra “motivação”.

No entanto, essa ideia do Pinterest para empresas é algo relativamente recente. A maioria das pessoas que utilizam são usuários comuns, então há espaço o suficiente para que as marcas possam desenvolver estratégias de marketing.

Por exemplo, uma confeitaria pode aproveitar o Pinterest para empresas para desenvolver conteúdos voltados à culinária. Além de receitas e fotos incríveis, ela pode estimular as sensações dos clientes e deixá-los com vontade de conhecer mais sobre seu negócio em outras redes sociais.

Hoje é muito comum ver influenciadoras de beleza e consultoras de moda utilizando o Pinterest a seu favor. Da mesma forma, uma confecção pode estimular a criatividade dos usuários e promover conteúdos no estilo “faça você mesmo”. As possibilidades são muito extensas, então é só colocar a criatividade em prática.

Descubra como utilizar os recursos do Pinterest

Se você possui um pequeno negócio ou quer produzir conteúdo para internet, aproveite ao máximo essa ferramenta para se aproximar do seu cliente. Listamos aqui um passo a passo para você alcançar a sua audiência através do Pinterest para empresas.

Crie sua conta no Pinterest para empresas

Primeiramente, faça uma conta comercial para que sua empresa tenha acesso às métricas e informações que te farão entender melhor o seu cliente. Utilize fotos bonitas, descrições interessantes e encontre as hashtags certas. Uma dica interessante é que você coloque uma sobreposição de texto para chamar mais atenção.

Organize os Pins

Para expandir mais ainda seu negócio, coloque os pins salvos em pastas e subpastas para que os usuários possam ver as referências. Liste cada uma com um nome específico ou o nome de uma campanha.

Pense no conteúdo

Em seguida, crie o seu próprio conteúdo para que você possa aumentar o reconhecimento da sua marca. Tenha ideias inovadoras e ajude os usuários a entender melhor como funciona o seu produto. Para facilitar, veja os perfis das marcas Carrefour, Tastemade ou Westing, na plataforma.

Coloque links nas imagens

Enfim, não deixe de incluir os links nas suas postagens. Isso será interessante caso o seu cliente tenha interesse em comprar algum produto ou saber mais sobre a sua empresa. Ao clicar no link, ele será redirecionado ao seu site ou loja virtual.

Sem dúvidas, o Pinterest para empresas tem um alto potencial de atração de novos clientes e fidelização dos antigos. Então, não deixe de testar essa plataforma, que é perfeita para alavancar negócios.