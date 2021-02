O vazamento de dados pessoais de usuários da internet tem se tornado algo cada vez mais comum nos últimos tempos. E com a exposição cada vez maior, é possível que pessoas mal intencionadas tenham acesso à fotos, endereço, documentos, entre outras informações de caráter individual.

Provavelmente você já conheceu alguém que já teve seus dados vazados na internet e precisou resolver essa situação incômoda. Segundo o site Tecnoblog, só em 2019, cerca de 224 milhões de brasileiros tiveram suas informações vazadas, o que aponta para a importância de redobrar os cuidados com o que postamos e fazemos nas redes sociais.

Então, se você quer saber como se proteger e evitar o vazamento de dados na internet, leia essa matéria até o fim. Certamente você aprenderá como saber se suas informações podem estar nas mãos de pessoas erradas.

O que é o vazamento de dados

O vazamento de dados acontece quando você tem alguma informação pessoal exposta para outras pessoas. Elas podem ser das mais simples, como um e-mail, até os dados bancários ou outras informações virtuais. Além disso, dados simples podem estar expostos nas suas redes sociais e atrair a atenção de bandidos.

Mas, o grande problema é que não temos como saber quem foi o culpado pelo vazamento. Segundo especialistas, a Serasa Experian poderia ser a responsável pelos casos. Porém a empresa já negou qualquer envolvimento nesse tipo de crime.

O interessante é que as maiores instituições bancárias já investiram bastante nas suas fortalezas, sobretudo na cibersegurança. No entanto, elas não souberam educar os seus usuários sobre o possível vazamento de dados, caso eles não tomassem os cuidados esperados.

Sendo assim, esperar que pessoas que não tiveram educação digital e financeira saibam cuidar dos seus dados na internet soa como um tanto criminoso. Ou seja, em parte, os bancos também têm uma parcela de culpa quando há o vazamento de dados de algum usuário.

Até porque alguém que não sabe o que é uma autenticação ou outro termo digital não vai saber se os seus dados foram vazados. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como é possível se proteger em meio a tantas armadilhas na internet?

O que fazer em caso de vazamento de dados?

Infelizmente, não existe uma fórmula mágica para se esconder completamente na internet. Porém, o indicado é que você fique atento ao seu CPF e às movimentações ligadas a ele.

Em seguida, acompanhe o seu extrato bancário, faturas, empréstimos e financiamentos. Também tenha acesso ao Serasa AntiFraude para monitorar o seu CPF e receber alertas caso haja alguma alteração. Por fim, consulte o site da Receita Federal para fazer buscas específicas.

Além disso, você deve trocar as suas senhas de banco e de e-mail por outra. Também evite abrir links duvidosos e de origem desconhecida e não abra e-mails suspeitos. Então, se você perceber que há algo estranho, tenha atenção a essas medidas.

Retirar as suas informações da internet também pode evitar problemas futuros. Enfim, redobrar os cuidados é importante, porém, existem algumas ações que podem ser tomadas antes mesmo de ocorrer o vazamento de dados pessoais e sensíveis.

Conheça algumas ações preventivas

Agora que você já sabe como é importante ser cuidadoso com as suas informações na internet, conheça algumas medidas prévias para não ter seus dados roubados. Primeiramente, ative a verificação de segurança em duas etapas no Whatsapp. Essa rede social é perfeita para que bandidos e pessoas mal intencionadas roubem informações privadas.

Em seguida, ignore os e-mails suspeitos e instale o quanto antes um antivírus no seu celular e no computador. Além disso, ao comprar em lojas online, confira as informações dentro do site. Aliás, por segurança, não repita as senhas, pois se alguém descobrir, todas as suas contas estarão vulneráveis. Por fim, cheque os cartões virtuais e o seu CPF sempre que possível.

Todas essas dicas são muito importantes para que você não passe pela situação de vazamento de dados. Por isso, tente ao máximo se proteger. E se você for uma empresa em busca de orientação sobre esse assunto, contrate uma consultoria de marketing para te ajudar a resolver algumas questões.