As redes sociais são espaços perfeitos para promover marcas e conteúdos de influenciadores digitais. Aliás, é através delas que as pessoas se comunicam com seus amigos e as empresas entram em contato com o seu público. Por isso, se você precisa conhecer as tendências do Instagram para esse ano, confira as dicas que listamos nessa matéria.

Vale salientar que alguns recursos como os Stories e o Instagram Reels permanecem como os queridinhos. Porém, existem outras estratégias que também vem ganhando destaque nessa mídia, que ainda é uma das preferidas dos brasileiros.

Então, se você precisa melhorar a sua atuação nessa plataforma, conheça as principais tendências do Instagram para 2021. Saiba no que você deve investir para que o seu planejamento gere resultados positivos.

8 tendências do Instagram para você colocar em prática em 2021

O Instagram foi criado inicialmente para que pessoas comuns pudessem trocar fotos entre amigos. Porém, ao longo do tempo, empresas, criadores de conteúdo e blogueiros começaram a se beneficiar da plataforma.

Hoje é possível ver perfis de lojas, restaurantes, entre outros estabelecimentos no Instagram. Ou seja, abriu-se um leque de possibilidades dentro da plataforma. Se você quer otimizar as suas estratégias, conheça as tendências do Instagram em 2021.

Maior presença das empresas no Instagram

O ano de 2020 foi muito importante para pequenas empresas que começaram a comercializar seus produtos no Instagram. A plataforma disponibiliza uma série de recursos interessantes e o usuário ainda pode criar a sua própria loja online.

Sendo assim, nesse ano as marcas devem focar em se comunicar melhor com seu público e dar feedbacks mais rápidos. Além disso, as transmissões ao vivo também estarão em alta e o conteúdo personalizado e exclusivo também segue como mais algumas tendências do Instagram.

Honestidade e franqueza

Sabe aquele ideal de vida perfeita provocado pelas redes sociais? Isso vem sendo substituído pelas fotografias e vídeos de pessoas reais, com vidas comuns. Sendo assim, nada de falso ou artificial será entendido como algo bacana nessa rede.

Em outras palavras, haverá menos publicidade oculta, menos fotografias retocadas e corpos perfeitos. Em contrapartida, aumentará o estímulo ao amor próprio e transmissões sem filtros e máscaras.

Instagram Reels

O Reels surgiu como um concorrente do TikTok e vem ganhando um destaque significativo. A ferramenta é ótima para empresas que desejam engajar os seus conteúdos, melhorar o alcance e a interação entre marca e público.

O recurso possibilita que o usuário edite os seus vídeos e os monetize dentro do próprio Instagram. Além disso, a plataforma tem priorizado as contas que produzem bastante Reels.

Stories- uma das principais tendências do Instagram que segue em 2021

As Stories já conquistaram os usuários do Instagram, seja pelo seu formato, figurinhas ou outros recursos. Certamente, a maioria das pessoas já se adaptaram a essa ferramenta e postam conteúdos relevantes para sua audiência.

Esse ano, uma das tendências do Instagram para as Stories é a criação de enquetes e perguntas. Estimule o usuário a interagir em seus posts e deixar comentários com frequência. Além disso, faça demonstrações de produtos, invista em conteúdo personalizado e utilize o arraste para cima, direcionando as pessoas para o seu site.

Legendas com textos maiores

Se você não é adepto às legendas grandes nos seus posts, comece a rever esse conceito. Muitas pessoas já fazem postagens com textos mais longos, promovendo uma conexão e diálogo com o público. Mas tenha em mente que esse texto precisa ser pensado e contar uma história, certo?

Hashtags para registrar o posicionamento

As hashtags ainda são importantes aliadas dos profissionais de marketing que atuam no Instagram. Elas seguem como uma forma de divulgação gratuita, atraem pessoas interessadas ao seu negócio e melhoram as interações.

Conteúdo produzido pelos usuários

Por fim, mais uma das tendências do Instagram que prometem fazer sucesso em 2021 são os conteúdos postados pelos próprios usuários. A marca pode utilizar essa estratégia para melhorar sua imagem diante de outros clientes e servir como prova social.

Gostou das dicas de tendências do Instagram? Então que tal ter um planejamento especial voltado para essa plataforma? Aproveite e conheça os melhores horários para postar nas redes sociais em 2021.