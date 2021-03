13 dicas de como ganhar seguidores no Instagram

Um dos maiores desafios para quem trabalha com a internet na atualidade é conseguir crescer suas redes sociais. Saber como ganhar seguidores reais no Instagram pode não parecer uma ciência, mas há formas de facilitar esse processo e fazer seus conteúdos bombarem.

Como ganhar seguidores reais no Instagram

Por isso, compilamos abaixo uma série de dicas de como ganhar seguidores reais no Instagram. Confira:

Antes de tudo, planeje seu conteúdo

Em primeiro lugar, você deve pensar sobre a mensagem que deseja passar de sua marca ou conteúdo. Entender em qual nicho você deseja atuar e como comunicar-se com ele é vital no caminho de como ganhar seguidores reais no Instagram. Publicar qualquer coisa apenas para postar não vai te ajudar, pois você deve criar conteúdos que gerem o interesse de seus seguidores. Portanto, antes de realizar sua primeira postagem, faça um planejamento sobre seus conteúdos: pense em formatos, temas e não tenha medo de inovar.

Utilize o modelo empresarial do perfil – como ganhar seguidores reais no Instagram

Embora pareça similar à conta normal, o modelo empresarial para perfil de Instagram é uma ferramenta muito poderosa para ganhar mais seguidores. Com uma conta empresarial, você ganha acesso a itens como caixas de contatos (email, telefone etc.), promoção de publicações e Insights. A importância deste último é vital para entender o perfil de seus seguidores e quais postagens são mais populares; esta ferramenta mostra dados como quantas contas visualizaram seu perfil e quais conteúdos compartilhados por você foram mais populares. Certamente, outro ponto importante dos Insights é que eles mostram qual é o melhor horário para realizar uma postagem no Instagram.

Use todas as possibilidades de perfil

Deixar seu perfil completo de informações é muito importante, afinal isso pode determinar se eles encontrarão o seu negócio ou o que você deseja divulgar. Crie um texto sucinto, mas completo, para a sua bio; isso mostrará os ideais e o objetivo do seu perfil. Quando possível, também utilize links de seu site e coloque as informações de contato no seu perfil. Tudo isso fará com que seu seguidor/cliente saiba como chegar até você.

Crie imagens atraentes – como ganhar seguidores reais no Instagram

Certamente, para ganhar seguidores reais no Instagram, você deve exercer sua criatividade ao máximo. Criar algo único e que esteja visualmente ligado à você ou sua empresa é algo imprescindível. Mesmo que não não consiga inovar na imagem, você pode utilizar ferramentas de edição para deixar suas fotos belas ou criar um design forte e marcante.

As legendas também são importantes!

Embora o Instagram seja uma rede muito baseada em informações visuais, as legendas também são importantes. Seu texto deve ser atraente, mas não pode divagar muito. Coloque palavras-chave logo no início da frase, afinal o seguidor precisa ter curiosidade para clicar no “mais”. Lembre de chamar os seguidores para o link em sua bio, pois o Instagram não permite a inclusão de links clicáveis no post ou comentários.

Use hashtags populares – como ganhar seguidores reais no Instagram

Além de pensar em um texto bom para as legendas, você precisa pensar quais são as hashtags mais relevantes para colocar em sua postagem. Para isso, digite # e veja quais sugestões aparecem e estão ligadas ao tema de sua postagem. No geral, pode ser interessante selecionar uma que possua um número de postagens maior, pois ajudará a atrair novos seguidores ao seu perfil do Instagram.

Marque localizações em suas postagens

Caso sua página seja para um negócio local, marcar a localização dele nas postagens pode gerar um enorme diferencial. Essa simples atitude pode gerar maior evidência do seu comércio para outros usuários do Instagram que moram nas proximidades. Se sua página for para outros tipos de conteúdos, tente ligar a postagem à lugares relevantes a ela; por exemplo, se postar uma imagem sobre Paris, pode ser interessante marcar uma localização como a Torre Eiffel ou a Champs-Élysées.

Interaja com seus seguidores

A essa altura da lista, você já deve estar ganhando ou próximo de ganhar seguidores reais no Instagram. Se esse for o caso, alguns pessoas podem já estar comentando em suas postagens. É justamente nesse momento que você deve interagir com seus seguidores. Responda e curta o comentário deles, pois isso mostra proximidade e pode atrair novas pessoas ao seu perfil – lembre-se, a interação é uma das principais características para um perfil de sucesso no Insta.

Não deixe de usar os stories e aprenda como ganhar seguidores no Instagram

Embora as postagens possam gerar um bom alcance, você pode correr o risco que elas passem batidas pelo feed de seus seguidores. Uma saída para isso é criar uma postagem nos stories para convidar pessoas a visualizarem o novo post em seu perfil. Criar enquetes e caixas de pergunta em um story também são uma ótima maneira de engajar novas pessoas – afinal, quem não gosta de responder enquetes na hora do tédio?

Vídeos também são importantes

A variação do formato de seu conteúdo também é importante para mostrar diferentes facetas de você ou seu negócio. Grave vídeos mostrando seus produtos ou debatendo temas que sejam ligados ao seu perfil. Com a ferramenta do IGTV, você pode até realizar vídeos mais longos (caso seja necessário). Lembrem-se que vídeos são mais uma variável importante na mensuração do engajamento de seus seguidores na rede.

Considere realizar sorteios e veja como ganhar seguidores no Instagram

Uma tática usada por muitas páginas é a realização de sorteios no esquema “marque x amigos e concorra a dois ovos de páscoa“. Além de fazer um agrado para os seguidores, você pode ganhar um número enorme de novos seguidores que estarão ansiosos por novos sorteios e conteúdos. Não tenha medo de investir.

Produza posts patrocinados

Um dos pontos mais atrativos para empreendedores no Instagram é o seu baixo custo. Impulsionar um post em formato de propaganda pode atingir milhares de pessoas por apenas poucos reais; você tem o total poder de decidir seu gasto diário com a campanha patrocinada. Por isso, entender o perfil do seguidor é vital, pois dessa forma você pode selecionar perfis semelhantes como alvo de sua publicidade.

Observe a concorrência

Por último, mas não menos importante, observe a sua concorrência! Estar por dentro das tendências dentro da rede e do mercado é extremamente vital para manter-se atualizado com as necessidades de seguidores. Analise os perfis da concorrência em busca de fraquezas e pontos fortes de suas contas; certamente, tudo isso pode servir com ensinamento para a sua própria página.