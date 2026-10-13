MEI

MEI pode ter dívidas perdoadas: veja o que diz a proposta do governo para empreendedores

Veja como deve funcionar o perdão das dívidas

Escrito por Anny Malagolini
MEI DÍVIDAS PERDOADAS Foto: Youtube/reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Os MEIs que têm dívidas com o governo federal podem ser beneficiados por uma proposta que prevê o perdão de débitos acumulados nos últimos anos. O projeto anunciado nesta terça-feira (13) prevê a remissão de R$ 12,6 bilhões em dívidas de aproximadamente 3,6 milhões de microempreendedores individuais. A medida, porém, ainda precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional para entrar em vigor.

A iniciativa faz parte de um pacote de cinco medidas voltadas aos pequenos negócios. A intenção do governo é ajudar quem enfrenta dificuldades para manter as contas em dia, reduzir o endividamento e facilitar o acesso a recursos para continuar trabalhando.

Na prática, o perdão das dívidas permitiria que os MEIs contemplados deixassem de pagar os débitos abrangidos pela proposta. Isso pode representar um alívio para trabalhadores autônomos e donos de pequenos negócios que acumularam pendências com a União. No entanto, ainda é necessário acompanhar a tramitação do projeto para saber como a medida será aplicada e quais serão as condições para os beneficiários.

O anúncio foi feito pelo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira. Segundo ele, o governo considera que o volume de débitos acumulados pelos microempreendedores exige uma solução para evitar que essas pessoas continuem enfrentando dificuldades financeiras.

Mas o pacote não se limita ao perdão das dívidas de MEI. O governo também anunciou uma versão do programa Desenrola voltada especificamente para microempreendedores individuais. A proposta é permitir a renegociação de débitos com bancos privados, oferecendo uma alternativa para quem precisa reorganizar o orçamento e quitar compromissos financeiros.

Essa iniciativa é diferente do perdão das dívidas com a União. Enquanto a primeira medida prevê a remissão dos débitos públicos abrangidos pelo projeto, o Desenrola para MEIs tem como objetivo facilitar o pagamento de dívidas bancárias. Por isso, quem possui pendências em diferentes instituições deverá verificar quais compromissos poderão ser incluídos em cada programa.

Outra medida anunciada é a criação de uma linha de crédito específica para os microempreendedores. O financiamento poderá ajudar na compra de matérias-primas, mercadorias, ferramentas e equipamentos necessários para o funcionamento dos negócios. A concessão, entretanto, dependerá das regras do programa e das condições estabelecidas pelas instituições responsáveis.

O governo também pretende ampliar o limite de faturamento anual permitido para a categoria. Atualmente, o MEI pode faturar até R$ 81 mil por ano. Pela proposta apresentada, o teto subiria para R$ 110 mil em 2027 e alcançaria R$ 140 mil em 2028. A mudança ainda depende da aprovação dos parlamentares.

O pacote inclui ainda uma medida voltada aos chamados nanoempreendedores, que são pessoas com faturamento anual de até R$ 40.500, conforme a definição apresentada no anúncio. A proposta prevê a dispensa da emissão de nota fiscal em determinadas vendas realizadas por pessoas físicas, de acordo com as regras que serão estabelecidas.

Para quem está com MEI e dívidas em atraso, a principal orientação é não considerar que os débitos já foram perdoados. O anúncio do governo representa uma proposta, e não uma autorização imediata para deixar de pagar os valores pendentes. Até que haja aprovação e regulamentação das medidas, as obrigações existentes continuam sujeitas às regras atuais.

Os microempreendedores também devem acompanhar as informações divulgadas pelos canais oficiais do governo para entender quando poderão solicitar a renegociação ou acessar as linhas de crédito. É importante verificar quais dívidas estarão incluídas, se haverá exigências para participar e quais serão os prazos para adesão.

A proposta busca oferecer alternativas para quem trabalha por conta própria e enfrenta dificuldades para equilibrar as despesas do negócio. Se aprovada, a combinação de perdão de débitos públicos, renegociação bancária e acesso a crédito poderá abrir novas possibilidades para os pequenos empreendedores. Até lá, o andamento do projeto no Congresso será decisivo para definir como e quando os benefícios poderão chegar aos MEIs.

Veja a proposta de perdão das dívidas do MEI

  • Perdão de dívidas: projeto prevê o perdão de débitos de MEIs com a União.
  • Desenrola MEI: programa de renegociação de dívidas.
  • Linha de crédito: financiamento específico para MEIs.
  • Aumento do teto: proposta eleva o limite de faturamento para R$ 140 mil até 2028.
  • Nota fiscal: previsão de dispensa de emissão em determinadas vendas de nanoempreendedores.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
MEI e Simples Nacional pode ter descontos

Empreendedor MEI e Simples Nacional pode ter descontos de 90% em multas

calcular os rendimentos isentos do MEI no Imposto de Renda 2026

Como calcular os rendimentos isentos do MEI no Imposto de Renda 2026

Auxílio-maternidade para MEI

MEI pode pedir auxílio-maternidade? Como receber em 2025

TI

Conheça os serviços do Portal do Empreendedor para o MEI

Prazo a declaração do MEI 2025

Prazo da declaração do MEI 2025 e qual multa para quem não fazer

MEI 2022

Novas regras para o MEI 2022: veja o que muda para empreender

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes