MEI pode ter dívidas perdoadas: veja o que diz a proposta do governo para empreendedores

MEI pode ter dívidas perdoadas: veja o que diz a proposta do governo para empreendedores

Os MEIs que têm dívidas com o governo federal podem ser beneficiados por uma proposta que prevê o perdão de débitos acumulados nos últimos anos. O projeto anunciado nesta terça-feira (13) prevê a remissão de R$ 12,6 bilhões em dívidas de aproximadamente 3,6 milhões de microempreendedores individuais. A medida, porém, ainda precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional para entrar em vigor.

A iniciativa faz parte de um pacote de cinco medidas voltadas aos pequenos negócios. A intenção do governo é ajudar quem enfrenta dificuldades para manter as contas em dia, reduzir o endividamento e facilitar o acesso a recursos para continuar trabalhando.

Na prática, o perdão das dívidas permitiria que os MEIs contemplados deixassem de pagar os débitos abrangidos pela proposta. Isso pode representar um alívio para trabalhadores autônomos e donos de pequenos negócios que acumularam pendências com a União. No entanto, ainda é necessário acompanhar a tramitação do projeto para saber como a medida será aplicada e quais serão as condições para os beneficiários.

O anúncio foi feito pelo ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira. Segundo ele, o governo considera que o volume de débitos acumulados pelos microempreendedores exige uma solução para evitar que essas pessoas continuem enfrentando dificuldades financeiras.

Mas o pacote não se limita ao perdão das dívidas de MEI. O governo também anunciou uma versão do programa Desenrola voltada especificamente para microempreendedores individuais. A proposta é permitir a renegociação de débitos com bancos privados, oferecendo uma alternativa para quem precisa reorganizar o orçamento e quitar compromissos financeiros.

Essa iniciativa é diferente do perdão das dívidas com a União. Enquanto a primeira medida prevê a remissão dos débitos públicos abrangidos pelo projeto, o Desenrola para MEIs tem como objetivo facilitar o pagamento de dívidas bancárias. Por isso, quem possui pendências em diferentes instituições deverá verificar quais compromissos poderão ser incluídos em cada programa.

Outra medida anunciada é a criação de uma linha de crédito específica para os microempreendedores. O financiamento poderá ajudar na compra de matérias-primas, mercadorias, ferramentas e equipamentos necessários para o funcionamento dos negócios. A concessão, entretanto, dependerá das regras do programa e das condições estabelecidas pelas instituições responsáveis.

O governo também pretende ampliar o limite de faturamento anual permitido para a categoria. Atualmente, o MEI pode faturar até R$ 81 mil por ano. Pela proposta apresentada, o teto subiria para R$ 110 mil em 2027 e alcançaria R$ 140 mil em 2028. A mudança ainda depende da aprovação dos parlamentares.

O pacote inclui ainda uma medida voltada aos chamados nanoempreendedores, que são pessoas com faturamento anual de até R$ 40.500, conforme a definição apresentada no anúncio. A proposta prevê a dispensa da emissão de nota fiscal em determinadas vendas realizadas por pessoas físicas, de acordo com as regras que serão estabelecidas.

Para quem está com MEI e dívidas em atraso, a principal orientação é não considerar que os débitos já foram perdoados. O anúncio do governo representa uma proposta, e não uma autorização imediata para deixar de pagar os valores pendentes. Até que haja aprovação e regulamentação das medidas, as obrigações existentes continuam sujeitas às regras atuais.

Os microempreendedores também devem acompanhar as informações divulgadas pelos canais oficiais do governo para entender quando poderão solicitar a renegociação ou acessar as linhas de crédito. É importante verificar quais dívidas estarão incluídas, se haverá exigências para participar e quais serão os prazos para adesão.

A proposta busca oferecer alternativas para quem trabalha por conta própria e enfrenta dificuldades para equilibrar as despesas do negócio. Se aprovada, a combinação de perdão de débitos públicos, renegociação bancária e acesso a crédito poderá abrir novas possibilidades para os pequenos empreendedores. Até lá, o andamento do projeto no Congresso será decisivo para definir como e quando os benefícios poderão chegar aos MEIs.

Veja a proposta de perdão das dívidas do MEI