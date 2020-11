Pix para MEI: saiba como usar o sistema em seu negócio

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos. É gratuito em variados casos, e com baixo custo em outros. Sendo assim, o Pix para MEI pode trazer vantagens. Nota-se ainda que o funcionamento é 24h por dia, nos 7 dias da semana.

Pix para MEI: formas de pagar e receber

Há basicamente três formas de efetuar transações pelo Pix:

Através de chaves ou apelidos para a identificação da conta; Através de QR Code; Por meio de tecnologias de troca de informações por aproximação, como a tecnologia near-field communication (NFC).

Além disso, o Banco Central também anunciou o Pix Cobrança, ferramenta semelhante ao boleto bancário, em que empreendedores poderão emitir um QR Code para realizar pagamentos imediatos ou incluir vencimento em data futura.

Vantagens

Sendo assim, uma das vantagens do Pix para MEI é que as operações ocorrem em tempo real, de modo que o pagador e o recebedor são notificados a respeito do pagamento. Além disso, esse meio de pagamentos também não necessita de intermediários, com é o caso de maquininhas de cartão por exemplo. As transações podem ser feitas totalmente pelo celular, usando o aplicativo do banco.

Em relação ao cadastramento da chave Pix, o MEI pode usar o CPF, CNPJ, email, número de telefone celular ou uma chave aleatória 32 dígitos. A pessoa jurídica podem ter até 20 chaves em cada conta

Desse modo, o microempreendedor pode receber pagamento via Pix ao informar ao seu cliente qual é a sua chave. Ou ainda gerando um QR Code. A saber, o QR Code estático é emitido uma única vez e pode ser usado para vários pagamentos. Já o QR Code dinâmico pode ser usado apenas uma vez, ou seja, deve-se criar um novo a cada transação.

Taxas do Pix

O BC definiu que o envio de pagamentos é gratuito para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEI). No entanto em algumas situações de recebimento Pix para MEI não é gratuito, veja:

Recebimento da transferência por QR Code Dinâmico;

Recebimento de mais de trinta transações com Pix no mês, por conta. Pode-se cobrar tarifa a partir da 31ª transação.

