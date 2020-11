Pix atinge mais de 83 milhões de chaves cadastradas na primeira semana

O cadastro das chaves pix é realizado pelos aplicativos de contas bancárias e transferências. Segundo informações do Banco Central divulgadas hoje (24), o números de chaves cadastradas chegou a 83,49 milhões. Além disso, na primeira semana de fucionamento do Pix, houve o movimento de R$ 9,3 bilhões em mais de 12 milhões de operações.

“O Banco Central considera que a primeira semana de operação plena foi bastante positiva. Desde o primeiro dia, o número de operações atingiu um patamar bastante elevado”, disse o chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Ângelo Duarte.

Além disso, o número de operações vem aumentando dia após dia. “As pessoas estão ganhando confiança e vão fazendo transações de maior valor”, disse Duarte.

O Pix entrou em vigor em 16 de novembro, após a fase de testes no início do mês. Criado pelo Banco Central, o novo sistema de pagamentos instantâneos pretende revolucionar as movimentações financeiras do país. Ademais, por ser um serviço gratuito entre pessoas físicas.

Portabilidade

A portabilidade de chaves Pix é a troca de instituição de determinada chave. Sendo assim, um usuário que pretende transferir uma das chaves para outra instituição, sem a necessidade de fechamento de conta na financeira de origem.

Segundo o Banco Central, cerca de 4,39 milhões de portabilidades foram realizadas entre 5 de outubro e 22 de novembro. Isso porque o cadastro das chaves Pix começou antes do início de funcionamento das movimentações via Pix.

Ademais, o chefe adjunto no Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Carlos Eduardo Brandt, disse que esse volume de portabilidade é “bastante natural”.

“É um movimento natural do início de operação do Pix onde várias pessoas cadastraram a sua chave, ainda sem ter certeza sobre qual instituição gostariam de manter a chave que cadastrou. E aí ao longo da utilização, esse movimento de portabilidade foi acontecendo. Não significa necessariamente que a pessoa encerrou uma conta em uma instituição”, disse Brandt.

Por fim, quando o usuário faz a portabilidade tem até 7 dias para a confirmação da transferência de instituição.

Como cadastrar chaves Pix?

A chave do Pix elimina o número de informações bancárias necessárias para receber as transferências ou pagamentos em uma única informação.

O registro acontece canais de acesso, tais como aplicativo ou site, do banco ou fintech em que cliente possui conta. Para isso, cada usuário tem direito a cadastro de até cinco chaves, sendo assim CPF, e-mail, número de telefone celular, combinação aleatória de 32 dígitos ou CNPJ.

