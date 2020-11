Valor do INSS para MEI em 2021 deve subir

O Microempreendedor individual contribui para a Previdência Social através do pagamento da guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Nesse sentido, com o aumento do salário mínimo o valor do INSS para MEI em 2021 também deve subir.

Na proposta de Orçamento do governo federal para o ano que vem, consta o salário mínimo no valor de R$ 1.067. O que representa um aumento de R$ 22 na comparação com o atual, de R$ 1.045. Sendo assim, um reajuste de de 2,10%. Nota-se que essa quantia ainda precisa passar por aprovação no Congresso Nacional.

Valor do INSS para MEI em 2021

O MEI deve contribuir mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social com 5% sobre o salário mínimo vigente. Atualmente esse resultado é de R$ 52,25. Mas caso a quantia de R$ 1.067 se confirme, o valor do INSS para MEI em 2021 será de R$ 53,35.

Através da guia DAS o MEI também paga o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ou Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). O pagamento deve ser feito até o dia 20 de cada mês. Veja os valores totais da guia em 2020 para as diferentes áreas:

Comércio ou Indústria: R$ 48,70;

Prestação de Serviços: R$ 57,25;

Comércio e Serviços juntos: R$ 58,25.

A guia pode ser paga por meio de débito automático, pagamento online ou por boleto bancário. De modo que o boleto pode ser gerado no Portal do Empreendedor. Na seção de serviços é preciso clicar em “Pague sua contribuição mensal” e depois em “Boleto de pagamento”.

Ao contribuir para o INSS, o empreendedor pode ter acesso à variados benefícios do instituto. Como é o caso de aposentadoria por idade e por invalidez. Bem como auxílio-doença e salário maternidade. Já os dependentes do MEI podem receber, quando devido, o auxílio-reclusão e a pensão por morte.

Por fim, o valor dos benefícios do INSS para o MEI é de um salário mínimo. Então, a quantia também sobe com o reajuste do salário mínimo.

