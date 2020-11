Melhores empresas para trabalhar: confira o ranking do Brasil

Todos os anos a Great Place to Work, organização global de pesquisa e consultoria, faz um ranking listando as melhores empresas para se trabalhar. No último dia 19 de outubro, uma nova lista foi atualizada para o ano de 2020. A divisão do ranking é feita em 3 categorias: empresas grandes (com mais de 1.000 funcionários), empresas médias multinacionais (entre 100 e 999) e empresas médias nacionais. A Great Place to Work consultou funcionários de 2.645 empresas que atuam no Brasil. Confira a lista com as 10 posições no país, em cada categoria.

Melhores empresas para trabalhar – Great place to work

A ideia surgiu após o jornalista Robert Levering ser convidado para escrever um livro sobre as melhores empresas para trabalhar nos EUA. Sua resposta, à época, foi bem direta: “Não!”. Era impossível escrever este livro pois não existiria, segundo ele, nenhuma boa empresa para trabalhar, na perspectiva dos funcionários (e não dos donos ou executivos). Contudo, ele concordou em fazer parte do projeto e foi fazer sua pesquisa. Em meio aos estudos, encontrou muitos funcionários que odiavam o local de trabalho. Mas também encontrou também pessoas que adoravam aquilo que faziam, seus colegas e suas empresas!

A descoberta deixou Robert tão impressionado que ele abandonou tudo que fazia e abriu um pequeno escritório com sua esposa à época, a que deu o nome de Great Place to Work. Por isso, continuou estudando e se aprofundando no tema e fez sua descoberta mais importante, que qualquer empresa, independentemente do tamanho, pode se tornar um excelente lugar para trabalhar.

Além disso, a empresa oferece consultorias para ajudar as empresas a se tornarem bons ambientes para seus funcionários.

Ranking nacional – Melhores empresas para trabalhar

O GPTW BR publica anualmente mais de 40 rankings, premiando as Melhores Empresas para Trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial (como TI e Saúde) e temático (Melhores Empresas para Mulheres).

Ranking américa latina – Melhores empresas para trabalhar

Empresas premiadas no ranking nacional também serão avaliadas para o ranking América Latina e serão classificadas em uma das três categorias: Multinacionais, Grandes Empresas Nacionais ou Pequenas e Médias Empresas Nacionais.

Melhores empresas para trabalhar – Ranking Brasil 2020

