Adriane Galisteu celebra vitória de Hamilton após homenagem a Senna

Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio de São Paulo no último domingo (14/11), em Interlagos, pela temporada 2021 da Fórmula 1. Ao fim da corrida, o britânico homenageou Ayrton Senna ao repetir o gesto do brasileiro na pista. A apresentadora Adriane Galisteu, última namorada do piloto, celebrou a vitória em post através das redes sociais e agradeceu pela memória de Senna.

Adriane Galisteu celebra vitória de Hamilton no Brasil

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou a vitória de Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, no Grande Prêmio de São Paulo pelo último domingo em 14 de novembro de 2021 nas redes sociais.

Com uma montagem onde Hamilton e Senna aparecem lado a lado publicada no Instagram, a ex-namorada de Senna celebrou a história do brasileiro nas pistas e principalmente o fato do britânico manter viva a sua memória.

Lewis largou em décimo lugar depois que a Mercedes decidiu trocar o motor de combustão, o que fez com que o piloto perdesse cinco posições. Porém, faltando dez voltas para acabar, o britânico ultrapassou Max Verstappen, da Red Bull, e assumiu a liderança até a bandeirada. Esta é a sexta conquista do britânico na temporada e sua terceira no circuito brasileiro.

Por fim, Hamilton, que é fã assumido de Ayrton, pegou uma bandeira do Brasil e percorreu as pistas de Interlagos assim como o brasileiro fazia em suas vitórias.

Confira a seguir o post de Galisteu sobre Ayrton Senna e Hamilton.

Lewis Hamilton repete gesto de Ayrton Senna no Brasil

Em vitória no Brasil, o britânico retribuiu o carinho dos fãs que recebeu durante todo o final de semana e repetiu o tradicional movimento de Ayrton Senna em Interlagos, levando a torcida que estava presente à loucura.

Ao cruzar a linha de chegada, o piloto ergueu a bandeira do Brasil e cruzou Interlagos com ela levantada. O gesto relembrou as vitórias do brasileiro, que também elevava a bandeira para o alto em sua mão cada vez que ganhava na Fórmula 1.

Além disso, Hamilton também segurou a bandeira do país no pódio em gesto de respeito enquanto era ovacionado pelos torcedores que estavam no autódromo.

Assista ao momento em que Lewis Hamilton recriou o gesto de Senna.

Relacionamento de Ayrton Senna e Adriane Galisteu

Ayrton Senna e Adriane Galisteu se conheceram em 1993 quando a apresentadora era grid girl, ou seja, modelos que circulavam ao redor dos pilotos e dos carros para apoiar e ajudar em todos os retoques até o último momento da largada.

Segundo Adriane, ela tinha apenas 19 anos quando conheceu Senna. O namoro dos pombinhos durou apenas um ano e meio, de 1993 até o dia da morte de Senna em 1 de maio de 1994. Através das redes socias, a ex-modelo presta homenagens e busca manter viva a memória do piloto com fotos, mensagens e até vídeos exclusivos.

Após a morte de Senna, a apresentadora chegou a publicar um livro entitulado de Caminho das Borboletas sobre o tempo em que conviveu com o ídolo brasileiro.