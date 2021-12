Aposentadoria de Lewis Hamilton: o que sabemos sobre a polêmica

Sete vezes campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, bateu na trave em 2021 e ficou apenas como vice-campeão depois de ser ultrapassado na última volta em Abu Dhabi por Max Verstappen. Com esse resultado, surgiram boatos de aposentadoria de Hamilton, despertando a curiosidade em uns e a preocupação em outros.

Possibilidade de aposentadoria de Lewis Hamilton

A derrota no último momento para Max Verstappen, piloto da Red Bul, no GP de Abu Dhabi, ainda não foi digerida pela equipe da Mercedes e muito menos por Lewis Hamilton. Em uma temporada recheada de polêmicas, o próprio britânico chegou a cogitar a possibilidade de manipulação na prova final.

Parte desse protesto foi que, na premiação organizada pela FIA aos melhores do ano, nem Hamilton e muito menos Toto Wolff, chefe da Mercedes, compareceram ao evento.

A possibilidade de aposentadoria também vem sendo discutida por parte dos torcedores, já que Hamilton tem 36 anos, idade onde muitos atletas já pensam em parar.

Wolff, chefão da Mercedes, falou sobre Hamilton e espera contar com o piloto em 2022 ainda mais forte. Em entrevista coletiva na última quinta-feira, 16 de dezembro, para jornalistas, Toto também abordou o assunto sobre a dor que vem sentindo ao perder o campeonato, especialmente Lewis.

“Eu espero muito que Lewis continue correndo, porque ele é o maior piloto de todos os tempos. Quando você olha do ponto de vista das últimas quatro corridas, ele dominou. Então, estaremos trabalhando nos eventos nas próximas semanas e meses e eu acho que como um piloto, seu coração dirá‘ Eu preciso continuar ’porque ele está no auge do seu jogo. Mas temos que superar a dor que foi causada sobre ele no domingo”.

“E certamente não ele (Hamilton) como piloto. Espero muito que nós dois e o resto da equipe possamos superar os eventos … Mas ele nunca vai superar a dor e o sofrimento que foram causados em domingo. Como piloto, seu coração dirá que preciso continuar porque ele está no auge do jogo. Mas temos que superar a dor que foi causada sobre ele no domingo. Ele é um homem com valores claros.”

O que diz Lewis Hamilton?

Desde que perdeu o título para Verstappen, o britânico não concedeu entrevistas a parte e também não apareceu nas redes socais. Sua única palavra foi ao fim da corrida, onde Hamilton chegou a parabenizar o holandês pelo título para as redes sociais da Fórmula 1.

“Primeiro parabéns para o Max. Nossa equipe e eu fizemos um trabalho fantástico este ano. Todos trabalharam muito. Foi um dos anos mais duros para nós. Estou orgulhoso de fazer parte disso. Nesta parte final do campeonato, fizemos tudo para levar a disputa até o fim”.

A única aparição do piloto após a final da Fórmula 1 aconteceu na quarta-feira, 15 de dezembro, para ser condecorado cavaleiro pelo Príncipe Charles. Agora Sir Lewis Hamilton, o britânico evitou entrevistas e sequer citou o assunto, acompanhado de sua mãe, Carmen Larbalestier.

Temporada de Lewis Hamilton em 2021 na Fórmula 1

Mesmo depois de perder o título para Verstappen, a campanha de Hamilton em 2021 ainda assim foi extraordinária na pista ao redor do mundo.

Lewis Hamilton venceu oito corridas na temporada, além de chegar a marca de 103 poles positions na carreira. Somente na temporada, conquistou seis delas.

O destaque do piloto aconteceu, sem dúvidas, em Interlagos, no Brasil. No treino de classificação, Hamilton conseguiu a pole e estava marcado para largar em primeiro lugar na corrida sprint. No entanto, uma punição acabou mandando o britânico para a parte de trás do grid no sábado.

De maneira dramática, Hamilton conseguiu ultrapassar mais da metade dos pilotos e terminou muito bem, em quinta posição. Na corrida de domingo em São Paulo, Lewis conseguiu passar em segundo lugar onde permaneceu durante toda a prova. Faltando menos de cinco voltas, ultrapassou Max Verstappen de maneira histórica e consagrou-se vencedor do GP de São Paulo. Ao fim, fez questão de pegar a bandeira do Brasil para repetir o gesto de Ayrton Senna, o seu maior ídolo.

Veja o ato de Hamilton ao repetir o ídolo brasileiro.

