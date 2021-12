Quando vai ser o sorteio da Pré-Libertadores 2022?

A Conmebol realiza na próxima segunda-feira, 20 de dezembro de 2021, o sorteio da fase preliminar da Libertadores válido pela próxima temporada do futebol sul-americano. Dezenove equipes, incluindo dois brasileiros, estão na disputa por uma vaga na fase de grupos da competição. Dessa maneira, confira todas as informações sobre o sorteio da Pré-Libertadores de 2022, onde assistir e o calendário.

Qual é a data do sorteio da Pré-Libertadores 2022?

O sorteio que define a fase preliminar da Copa Libertadores América de 2022 será realizado na segunda-feira, 20 de dezembro, a partir das 12h (horário de Brasília), realizado e produzido pela Conmebol.

A fase preliminar da Libertadores é dívida em três etapas, todas com jogos de ida e volta. A primeira fase apresenta seis equipes, onde apenas três vencedores avançam para a segunda rodada. Depois, dezesseis times, incluindo os três ganhadores da rodada passada, disputam pelas oito vagas para a terceira e última fase preliminar, onde apenas quatro avançam até a fase de grupos. Os vencedores da fase preliminar integram o quarto e último pote do sorteio.

Por fim, o sorteio da fase de grupos está programado para 23 de março de 2022, quarta-feira, sem horário definido pela entidade.

Quarenta e sete clubes vão disputar a Libertadores em 2022 onde serão divididos em potes no sorteio. No primeiro estão os cabeças de chave, enquanto os outros terão os demais times baseados no ranking da entidade.

Quais equipes estão na Pré-Libertadores 2022?

Dezenove times da América do Sul vão disputar a fase preliminar da Copa Libertadores da América no ano que vem, incluindo Fluminense e América Mineiro como representantes do Brasil. Ambos os clubes conquistaram a classificação depois que terminaram o Brasileiro em 7º e 8º lugar respectivamente.

No momento, estão definidos dezoito, enquanto a Colômbia espera o fim do Campeonato Colombiano para definir a última vaga.

Brasil: América-MG e Fluminense

Bolívia: The Strongest e Bolívar

Argentina: Estudiantes

Chile: Audax Italiano e Everton

Colômbia: Millonarios / Deportivo Cali

Equador: Barcelona de Guayaquil e Universidad Católica

Paraguai: Olimpia e Guaraní

Peru: Universitário e Universidad César Vallejo

Uruguai: Montevideo City Torque e Plaza Colonia

Venezuela: Deportivo Lara e Monagas

Calendário da Libertadores em 2022

Assim como os sorteios, sedes e participantes, o calendário da Libertadores também já está definido. A competição tem início em 9 de fevereiro com os jogos da fase pré, enquanto o sorteio da fase de grupos vai escolher quem se enfrenta nos primeiros jogos oficiais.

Na fase de grupos, as duas primeiras equipes de cada grupo avançam para as oitavas. Desse modo, a competição segue todo o ano até outubro e novembro de 2022.

Confira o calendário completo da Conmebol para a Libertadores.

FASE PRELIMINAR:

1ª fase: 09 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2ª fase: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3ª fase: 09 de março (ida) e 16 de março (volta)

FASE DE GRUPOS:

Sorteio: 23 de março

Rodadas da fase de grupos: 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio

FASE ELIMINATÓRIA:

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 03 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022

Onde assistir ao sorteio da Libertadores 2022?

O canal Fox Sports, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir na televisão o sorteio da Libertadores ao vivo na próxima segunda-feira. Além disso, o Star +, serviço de streaming também por assinatura, também será responsável por retransmitir o evento.

Já o SBT também vai passar em suas mídias sociais como o Facebook e Youtube ao vivo e de graça para o público que quer assistir.

Leia também:

Copa Toyota não é Mundial? Entenda a polêmica