Assistir na TV Globo? Qual canal vai passar a luta do Popó x Whindersson hoje

Assistir na TV Globo? Qual canal vai passar a luta do Popó x Whindersson hoje

Arcelino Popó Freitas, 50 anos, e Whindersson, 31 anos, se enfrentam neste sábado, 30 de maio, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O luta faz parte do Spaten Fight Night 8 e a disputa terá transmissão ao vivo e de graça. O evento tem início às 18h (de Brasília).

3 formas de assistir a luta do Popó x Whindersson

O Combate transmite o evento ao vivo na íntegra, a partir de 18h (de Brasília). O Sportv3 exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo transmite os melhores momento às 01h10 da madrugada.

Card completo:

Confira o card oficial do FMS 8

Popó x Whindersson Nunes

Davi Brito x Kleber Bambam

Nego do Borel x Biel

Luis Mesquita x Matheus Martins

Dynho Alves x Rômulo Deu Cria

Deborah Albuquerque x Raíssa Barbosa

Mendigata x Zoo

Tyson Tigre x Leo Leleco

Iago Freitas x Italo Luan

ReyPhisique e Pai Solteiro x Japamorfo e Rodrigo América

No duelo de números, Popó fica na frente de todos os lutadores. O tetracampeão mundial de boxe acumulou 41 vitórias em 43 lutas, 34 delas por nocaute. Ele pendurou as luvas em 2007, depois de enfrentar o mexicano Juan Díaz, mas segue como uma das maiores referências do esporte no país.