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Assistir na TV Globo? Qual canal vai passar a luta do Popó x Whindersson hoje

Ex-boxeador e humorista lutam hoje em São Paulo

Escrito por Anny Malagolini
Acelino Popó Freitas e Whindersson Nunes Reprodução/Instagram/@FightMusicShow

Arcelino Popó Freitas, 50 anos, e Whindersson, 31 anos, se enfrentam neste sábado, 30 de maio, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O luta faz parte do Spaten Fight Night 8 e a disputa terá transmissão ao vivo e de graça. O evento tem início às 18h (de Brasília).

3 formas de assistir a luta do Popó x Whindersson

O Combate transmite o evento ao vivo na íntegra, a partir de 18h (de Brasília). O Sportv3 exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo transmite os melhores momento às 01h10 da madrugada.

Card completo:

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Popó x Whindersson Nunes
Davi Brito x Kleber Bambam
Nego do Borel x Biel
Luis Mesquita x Matheus Martins
Dynho Alves x Rômulo Deu Cria
Deborah Albuquerque x Raíssa Barbosa
Mendigata x Zoo
Tyson Tigre x Leo Leleco
Iago Freitas x Italo Luan
ReyPhisique e Pai Solteiro x Japamorfo e Rodrigo América

No duelo de números, Popó fica na frente de todos os lutadores. O tetracampeão mundial de boxe acumulou 41 vitórias em 43 lutas, 34 delas por nocaute. Ele pendurou as luvas em 2007, depois de enfrentar o mexicano Juan Díaz, mas segue como uma das maiores referências do esporte no país.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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