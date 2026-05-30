Que horas vai ser a luta Popó e Whindersson hoje? Assista ao vivo
Luta será a última do evento
Tem luta neste sábado! Popó e Whindersson entram no ringue neste sábado, 30 de maio, em disputa do Spaten Fight Night. A disputa ocorre em São Paulo, a partir de 18h (de Brasília).
Horário da luta do Popó e Whindersson
O Spaten Fight Night começa às 18h, horário de Brasília, e vai contar com diversos embates. Como a luta do Popó é a mais esperada, essa será a última e deve começar no início da madrugada de domingo, 31.
Card das lutas:
- Popó x Whindersson Nunes
- Davi Brito x Kleber Bambam
- Nego do Borel x Biel
- Luis Mesquita x Matheus Martins
- Dynho Alves x Rômulo Deu Cria
- Deborah Albuquerque x Raíssa Barbosa
- Mendigata x Zoo
- Tyson Tigre x Leo Leleco
- Iago Freitas x Italo Luan
- ReyPhisique e Pai Solteiro x Japamorfo e Rodrigo América
TV Globo vai passar a luta do Popó?
A Globo transmite na TV aberta a luta do Popó neste sábado, a partir das 01h10. A transmissão em tempo real será realizada pelo Canal Combate, SporTV, GE TV e o site oficial do Fight Music Show (por pay-per-view).
Em sua oitava edição, o Spaten Fight Nighté um evento que une boxe, MMA e entretenimento em um formato de gala, criado pela marca de cerveja Spaten para valorizar as artes marciais e trazer de volta o clima clássico das grandes noites de luta. A proposta é reunir nomes de peso, desde lendas do esporte a campeões em atividade.
As edições contam com disputas de cinturão, como o título mundial peso leve da IBF e o cinturão nacional dos médios, mas não há um prêmio fixo em dinheiro divulgado para os vencedores além das bolsas e contratos individuais de cada atleta. O foco está no espetáculo, na rivalidade dentro do ringue e no prestígio de conquistar um cinturão oficial, o que garante status e visibilidade para quem sai com a vitória.