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Que horas vai ser a luta Popó e Whindersson hoje? Assista ao vivo

Luta será a última do evento

Escrito por Anny Malagolini
Horário da luta do Popó e Whindersson Luta do Popó e Whindersson acontece nesse sábado, 30 de maio - DCI

Tem luta neste sábado! Popó e Whindersson entram no ringue neste sábado, 30 de maio, em disputa do Spaten Fight Night. A disputa ocorre em São Paulo, a partir de 18h (de Brasília).

Horário da luta do Popó e Whindersson

O Spaten Fight Night começa às 18h, horário de Brasília, e vai contar com diversos embates. Como a luta do Popó é a mais esperada, essa será a última e deve começar no início da madrugada de domingo, 31.

Card das lutas:

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  • Popó x Whindersson Nunes
  • Davi Brito x Kleber Bambam
  • Nego do Borel x Biel
  • Luis Mesquita x Matheus Martins
  • Dynho Alves x Rômulo Deu Cria
  • Deborah Albuquerque x Raíssa Barbosa
  • Mendigata x Zoo
  • Tyson Tigre x Leo Leleco
  • Iago Freitas x Italo Luan
  • ReyPhisique e Pai Solteiro x Japamorfo e Rodrigo América

TV Globo vai passar a luta do Popó?

A Globo transmite na TV aberta a luta do Popó neste sábado, a partir das 01h10. A transmissão em tempo real será realizada pelo Canal Combate, SporTV, GE TV e o site oficial do Fight Music Show (por pay-per-view).

Em sua oitava edição, o Spaten Fight Nighté um evento que une boxe, MMA e entretenimento em um formato de gala, criado pela marca de cerveja Spaten para valorizar as artes marciais e trazer de volta o clima clássico das grandes noites de luta. A proposta é reunir nomes de peso, desde lendas do esporte a campeões em atividade.

As edições contam com disputas de cinturão, como o título mundial peso leve da IBF e o cinturão nacional dos médios, mas não há um prêmio fixo em dinheiro divulgado para os vencedores além das bolsas e contratos individuais de cada atleta. O foco está no espetáculo, na rivalidade dentro do ringue e no prestígio de conquistar um cinturão oficial, o que garante status e visibilidade para quem sai com a vitória.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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