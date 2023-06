Dois treinos livres serão disputados nesta sexta-feira, 16 de junho, no Circuito Gilles Villeneuve, no Canadá

Assistir treino livre f1 ao vivo no Bandsports e horário GP do Canadá – 16/06

O primeiro treino livre nesta sexta-feira, 16/06, foi cancelado por problemas na câmera interna no Circuito Gilles Villeneuve, no Canadá. O segundo treino vai começar mais cedo, às 17h30 (Horário de Brasília), e vai durar trinta minutos a mais. Saiba como assistir treino livre f1 ao vivo hoje.

Bottas, da Alfa Romeo, registrou a melhor volta antes do fim da etapa canadense.

Como assistir treino livre F1 ao vivo no Canadá hoje

O segundo treino livre da Fórmula 1 começa às 17h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e serviço de streaming F1 TV ao vivo nesta sexta-feira.

Bandsports só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Sérgio Maurício narra o treino ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.

Os pilotos terão à disposição neste fim de semana dois jogos de pneus duros, três de pneus médios, oito de macios e o pneu intermediário.

Primeiro treino livre: cancelado

Segundo treino livre: a partir das 17h30 (horário de Brasília)

Confira o calendário da F1 em 2023

Por que o primeiro treino livre foi cancelado?

Um problema de circuito interno de TV no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, fez com que as corridas fossem limitadas na abertura. Valtteri Bottas liderou a tabela após Pierre Gasly sofrer um problema mecânico com o seu carro da Alpine.

A Fórmula 1 decidiu cancelar o treino após a bandeira vermelha provocada por Gasly, mantendo apenas o segundo treino livre nesta sexta e prologando para 90 minutos ao invés de 60.

Por problemas com o CCTV loca, câmeras internas no circuito, a sessão foi interrompida e não conseguiu ser retomada por problemas logísticos e motivos de segurança.

Quem ganhou o GP do Canadá em 2022?

Na temporada passada, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Canadá no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, no Canadá. O holandês também venceu os dois treinos livres e a qualificação.

No primeiro treino, o piloto da Red Bull levou a melhor por com o tempo de 1:15.158, em 27 voltas. Já na segunda sessão anotou o tempo de 1:14.127 com 33 voltas.

Verstappen conquistou o bicampeonato ao terminar em primeiro lugar com rodadas de antecipação. Ele se tornou campeão no GP do Japão, na reta final da temporada.

