Assistir UFC hoje: vai passar na BAND? Programação sáado 06/05

Saiba como assistir ao UFC hoje. Foto: Reprodução Renair Carvalho by Pixabay

A luta principal da noite no UFC hoje traz Aljamain Sterling e Henry Cejudo disputando o cinturão peso-galo em Newark, nos Estados Unidos, neste sábado, 06 de maio. Sterling, que defende o cinturão contra Cejudo, que retorna ao octógono após anunciar a aposentadoria. O evento tem início às 19h30 (Horário de Brasília).

Saiba se o UFC 288 hoje vai passar na televisão e como assistir ao vivo. Serão doze lutas entre o Card Preliminar e o Principal neste sábado.

BAND vai transmitir o UFC hoje?

O canal Band NÃO vai transmitir o UFC hoje na TV aberta. O torcedor pode assistir o Card Preliminar e Principal neste sábado apenas no UFC Fight Pass, serviço de streaming para assinantes. O evento tem início às 19h30.

A programação da emissora não consta a transmissão do UFC 288 hoje. Por isso, a única maneira é acompanhar na plataforma paga. O Fight Pass está disponível por R$ 24,90 por mês, enquanto o pacote anual é R$ 298,90. Dá para assistir no computador ou aplicativo para celular, tablet e smartv.

As primeiras lutas estarão disponíveis de graça no Facebook e Youtube do UFC Brasil.

CARD PRINCIPAL - às 23 horas ao vivo e exclusivo no UFC Fight Pass

CARD PRELIMINAR - às 19h30 ao vivo e exclusivo no UFC Fight Pass

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Card UFC 288 hoje

Diretamente de Nova Jersey, nos Estados Unidos, o UFC 288 traz doze lutas neste sábado, sendo cinco no Card Principal e sete no Preliminar. Na luta principal o atual campeão peso-galo Aljamain Sterling vai defender o título contra o norte-americano Henry Cejudo.

Sterling vem de oito vitórias consecutivas, enquanto Cejudo retorna após anunciar aposentadoria em 2020. Esta é a primeira luta após três anos, o sétimo campeão do UFC em duas divisões.

Na luta co-principal da noite o brasileiro Gilberto "Durinho" vai enfrentar Belal Muhammad na categoria peso meio-médio, sem cinturão. Outros brasileiros entre o Card Principal e Preliminar são Kron Gracie, Jéssica "Bate-Estaca" Andrade, Diego Lopes, Marina Rodriguez, Virna Jandiroba e Cláudio Ribeiro.

CARD PRINCIPAL - 23h no UFC Fight Pass

Aljamain Sterling x Henry Cejudo

Belal Muhammad x Gilbert "Durinho" Burns

Jéssica Andrade x Xiaonan Yan

Movsar Evloev x Diego Lopes

Kron Gracie x Charles Jourdain

CARD PRELIMINAR - 19h30 no UFC Fight Pass

Drew Dober x Matt Frevola

Kennedy Nzechukwu x Devin Clark

Khaos Williams x Rolando Bedoya

Marina Rodriguez x Virna Jandiroba

Braxton Smith x Parker Porter

Phil Hawes x Ikram Aliskerov

Joseph Holmes x Cláudio Ribeiro

Leia também:

Treino classificatório F1: horário da Fórmula 1 na BAND no GP Miami

Quem tem mais títulos LeBron James ou Curry na NBA?