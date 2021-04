Aston Martin oficializa Nico Hulkenberg como piloto reserva em 2021

O piloto alemão Nico Hulkenberg foi anunciado como reserva e piloto de desenvolvimento da Aston Martin para a temporada 2021 na manhã desta quinta-feira (08). Com 33 anos, Nico é muito conhecido no meio da modalidade, tendo passagens por Williams, Sauber e Renault. Então, confira o anúncio oficial da empresa.

Aston Martin anuncia Nico Hulkenberg como piloto reserva para 2021

A empresa britânica anunciou que Nico será reserva e piloto de desenvolvimento da marca na temporada 2021 da Fórmula 1.

No entanto, esta não é a primeira vez que o alemão representará a empresa. Em 2012, 2014 e 2016 ele também correu pela Aston Martin, além de disputar dois Grandes Prêmios de Racing Point em 2020, substituindo Sergio Perez e Lance Stroll quando a dupla testou positivo para covid-19.

Ao todo, Nico possui 176 corridas, incluindo campanhas de sucesso com Williams, Sauber e Renault, bem como suas passagens pela Force India e Racing Point. Então, a partir de agora, o alemão está disponível para substituir seu companheiro, Stroll, se necessário.

Nico mostrou-se feliz com a oportunidade na Aston Martin

Em entrevista ao portal oficial da empresa, Nico afirmou estar ansioso pela nova temporada e a oportunidade de trabalhar com a Aston Martin, marca com o qual já correu no passado.

“Em primeiro lugar, é ótimo conseguir este negócio assinado com bastante antecedência – no ano passado, eu não tive muito tempo para me preparar antes de entrar no carro! Estou muito satisfeito por mais uma vez trabalhar com esta equipe – com quem dirigi muitas vezes durante minha carreira.

“Obviamente, espero que Sebastian e Lance tenham temporadas ininterruptas este ano, mas a equipe sabe que pode contar comigo para intervir e fazer um excelente trabalho, e estou totalmente preparado para enfrentar esse desafio. Também será interessante ajudar a desenvolver a equipe ao longo da temporada, e estou realmente ansioso para tirar ótimos tempos de volta da manga.”

Quando é o Grande Prêmio de Emilia-Romagna?

Os pilotos voltam a correr no dia 18 de abril de 2021 no Grande Prêmio de Emilia-Romagna, a segunda corrida da temporada. Depois de não participar do percurso em 2020 devido à pandemia do coronavírus, a Itália retorna ao cronograma da F1 em 2021.

