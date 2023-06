Band vai transmitir o UFC hoje? Como assistir UFC Jacksonville ao vivo - 24/06

Sentiu saudades de acompanhar a ação do UFC? O grande evento está de volta neste sábado, 24 de junho, com a luta principal entre Josh Emmett e Ilia Topuria, na categoria peso-pena, em Jacksonville. O UFC hoje começa às 12h30, horário de Brasília, mas vai passar na Band? Saiba como assistir ao vivo.

Não tem disputa por cinturão no UFC hoje, mas cinco brasileiros estão na programação: Amanda Ribas, Gabriel Santos, Bruno "Blindado" Silva, Wellington Turman e Tabatha Ricci.

Confira todas as lutas do UFC Jacksonville neste sábado aqui.

UFC hoje vai passar na Band?

A Band não vai transmitir o UFC hoje na televisão aberta. O evento de artes marciais não consta na programação da emissora neste sábado e por isso não dá para assistir de graça.

Para assistir o UFC Jacksonville é preciso sintonizar o Fight Pass, serviço de streaming pago. O torcedor desembolsa R$ 29,90 por mês ou R$ 298,90 anual.

As primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas no Youtube e Facebook do UFC Brasil de graça.

TV : sem transmissão

: sem transmissão Online: UFC Fight Pass

O que esperar da luta Josh Emmett x Ilia Topuria?

Não vale cinturão, mas a disputa entre Josh Emmett e Ilia Topuria promete muita ação neste sábado, em Jacksonville, na Flórida.

O norte-americano Emmett é o 5º colocado ranking peso-pena. Aos 38 anos, é um veterano no UFC que dará muito trabalho no octógono ao seu rival. A última vez em que lutou, Josh perdeu o título interino para Yair Rodriguez no UFC 284, por isso o confronto é tão importante. As habilidades de Emmett incluem a mão pesada, ataque poderoso e uma boa defesa na luta de pé.

Já o georgiano Ilia Topuria é o 9º colocado na categoria, considerado grande promessa. Esta será a sua primeira luta principal no octógono e, por isso, promete dar show. Topuria já disputou 5 lutas e, pasmem, venceu todas, sendo quatro no peso-pena. Na carreira, foram 13 lutas.

Suas habilidades incluem boa defesa de queda e sabe finalizar os rivais.

