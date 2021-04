Entenda a lesão de Anthony Davis e quando o astro pode voltar ao Lakers

Fora das quadras desde fevereiro, Anthony David faz muita falta ao elenco do Los Angeles Lakers. Com os playoffs se aproximando, torcedores do clube de basquete mais famoso do mundo estão se questionando se o astro estará de volta ao time.

Anthony David no Los Angeles Lakers

Nascido em Chicago, no Estado de Illinois, Anthony Davis, com 28 anos, começou a jogar basquete quando estava no ensino médio, sendo considerado um bom jogador por seus colegas de time. Com futuro promissor, Davis jogou enquanto ainda jovem pelo Kentucky Wildcats na NCAA, liga universitária de basquete.

Então, em 2012, foi selecionado pelo New Orleans Hornet, onde seguiu até 2019. Neste mesmo ano, transferiu-se ao Lakers, onde está até hoje. Entretanto, David também é um ídolo na Seleção Americana de Basquete, tendo conquistado uma medalha de ouro olímpica, uma medalha de ouro da Copa do Mundo da FIBA e um campeonato da NBA.

Entenda a lesão de Anthony Davis

Em 14 de fevereiro de 2021, Anthony Davis entrou em quadra com o elenco do Los Angeles Lakers para enfrentar o Denver Nuggets pela primeira fase da temporada regular da NBA. Porém, saiu do jogo apresentando dores no e desconforto. No dia seguinte, uma ressonância magnética foi feita e mostrou que não houve ruptura do tendão de Aquiles.

Entretanto, três dias depois, o Lakers confirmou que o jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha da perna direita. Agora, a última atualização postada em março de 2021 no site oficial é de que Anthony foi reexaminado pela equipe médica e sua recuperação está avançando muito bem.

Quando Anthony Davis deve voltar a jogar pelo Lakers?

A primeira estimativa feita pelo técnico do Lakers, Frank Vogel, era de que Anthony ficaria fora das quadras por 4 semanas. Entretanto, o prazo já se passou e nada do astro voltar.

Agora, no último dia 4 de abril, após a derrota do Lakers contra o Los Angeles Clippers, o treinador voltou a falar sobre datas para o retorno do jogador. Segundo Vogel, Anthony ainda está “muito longe” de voltar a jogar.

Frank Vogel says Anthony Davis (calf strain) is still “a ways away” from returning. Tuesday will mark seven weeks since Davis’ last appearance for the Lakers. — Christian Rivas (@RadRivas) April 4, 2021

Onde assistir a temporada 2021 da NBA?

No Brasil, a temporada 2021 da NBA possui transmissão dos canais ESPN e Sportv na tv fechada, além de jogos no canal Bandeirantes, pela tv aberta. Além disso, o torcedor também pode acompanhar todos os jogos através do NBA Pass, o serviço de streaming do site oficial da NBA adquirido por assinatura.

