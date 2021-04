Playoffs da NBA 2021: saiba como funciona e quando serão os jogos

A temporada 2021 da NBA está em todo vapor. Mesmo com a pandemia do coronavírus atingindo grande parte do mundo, a bolha da Disney criada pela entidade segue à risca os protocolos de saúde deixando tudo mais seguro para jogadores e profissionais que trabalham diretamente com os jogos. Com a temporada regular chegando ao fim, os playoffs então próximos de acontecer. Mas como funciona a fase final do torneio? entenda o sistema e veja quando serão os jogos.

Como funciona os Playoffs da NBA?

Depois de cada equipe disputar 72 jogos pela temporada regular na NBA, chega a hora dos playoffs. Este ano, o modelo de repescagem acontecerá em ambas as Conferências. Ao todo, oito equipes se classificam, onde o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo e assim por diante.

Desde a temporada passada, a competição aderiu o modelo Play-In, contando com equipes que terminaram a fase regular entre o sétimo e décimo lugar em cada Conferência. Assim, o sétimo enfrenta o oitavo, com o vencedor ganhando a sétima vaga para os playoffs. Enquanto isso, o nono lugar joga contra o décimo, ganhando a oitava vaga.

Nos playoffs, acontecem sete jogos em cada duelo, onde quem ganhar mais leva. Além disso, o elenco que possuir a melhor campanha decide um possível sétimo jogo em casa.

Quando acontecem os Playoffs da NBA em 2021?

De acordo com o site oficial da NBA, os Playoffs da NBA tem início em 22 de maio de 2021, seguindo até 22 de julho. Já a fase Play-In acontecerá entre 18 e 21 de maio, com dois jogos cada duelo.

Quem disputa a final da NBA?

Os dois vencedores de cada Conferência, Leste e Oeste, disputam a grande final da NBA. Em sete jogos, ganha quem obtiver a melhor campanha, ou seja, quem chegar ao número de quatro vitórias leva o troféu de campeão da temporada.

Calendário completo da temporada 2021 na NBA

Com a temporada regular em curso no torneio de basquete, as equipes entram em quadra com o propósito de garantir uma boa colocação tanto na Conferência Oeste quanto Leste para ganhar a vaga direta aos Playoffs, além de vantagens pela boa campanha.

Primeira temporada da temporada regular – 22 de dezembro de 2020 até 4 de março de 2021

All-Star Break – 5 a 10 de março 2021

Segunda parte da fase regular – 11 de março até 16 de maio de 2021

Play-In – 18 até 21 de maio de 2021

Playoffs da NBA 2021 – 22 de maio até 22 de julho

Onde assistir a NBA 2021?

No Brasil, a temporada 2021 da NBA possui transmissão dos canais ESPN e Sportv na tv fechada, além de jogos no canal Bandeirantes, pela tv aberta. Além disso, o torcedor também pode acompanhar todos os jogos através do NBA Pass, o serviço de streaming do site oficial da NBA adquirido por assinatura.

