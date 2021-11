De olho na vaga à Copa do Mundo, o Basquete 3×3 do Brasil participa do AmeriCup em Miami, Estados Unidos, de 12 a 14 de novembro. A seleção disputa o título das categorias masculina e feminina, e todos os confrontos brasileiros terão transmissão ao vivo. Veja como assistir as partidas e a programação do Brasil.

Onde assistir as partidas do Brasil no Basquete 3×3?

A inédita participação brasileira no AmeriCup terá cobertura ao vivo do Canal Olímpico do Time Brasil. As partidas também terão transmissão pelo YouTube, tudo de forma gratuita para o torcedor.

A Seleção Brasileira masculina de Basquete 3×3 está no Grupo C, ao lado do Chile e de outra seleção que virá da qualificatória B1. A estreia da equipe será na sexta-feira, 12, às 17 horas, contra os chilenos. Já o segundo embate ocorre no mesmo dia, mas às 20h50, diante de um adversário ainda a ser definido.

Por outro lado, a equipe feminina está no Grupo D, junto da República Dominicana e de uma outra seleção que virá da qualificatória A1. O primeiro compromisso será no sábado, 13, às 16h15, contra as dominicanas. Já a segunda partida ocorre às 20h05, mas contra uma seleção ainda a ser conhecida.

Como funciona a competição?

O AmeriCup de Basquete 3×3 reúne 18 seleções masculinas e 15 femininas. As equipes estão divididas em grupos com três seleções cada. Os dois primeiros então avançam às quartas de final. Os vencedores dos duelos garantem a vaga para a semi e, por fim, os ganhadores disputam a decisão.

Quem ficar com o título está garantido na Copa do Mundo de Basquete 3×3, que ocorre no ano que vem, na Antuérpia, Bélgica. Todos os confrontos da fase eliminatória serão no domingo, 14, das 12 horas até às 19h10.

Programação

Sexta-feira, 12 novembro (masculino)

Brasil x Chile – 17 horas

Brasil x Qualificado B1 – 20h50

Sábado, 13 de novembro (feminino)

Brasil x República Dominicana – 16h15

Brasil x Qualificado A1 – 20h05

Domingo, 14 de novembro

Fase eliminatórias – 12h às 19h10

Quais os jogadores convocados do Brasil?

A seleção feminina do Brasil é comandada pela técnica Rafaella Bauerfeldt, que convocou as atletas Vitória Marcelino (KTO/Blumenau Basquete-SC), Lays da Silva (Santo André/APABA-SP), Vanessa Sassá (Santo André/APABA-SP) e, por fim, Thayná Silva (Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ).

Por outro lado, o técnico Douglas Lorite comando o time masculino, que terá uma equipe com os atletas Léo Branquinho (SPDC-SP), André Ferros (SPDC-SP), Jefferson Socas (APAB Blumenau-SC) e William Weihermann (Basquete Joinville-SC).

