Brooklyn Nets na NBA: favoritismo e o caminho da equipe aos playoffs

A temporada 2021 da NBA segue em todo vapor com disputas e equipes muito bem preparadas em busca da vaga aos playoffs e, então, o grande troféu de melhor time do ano. Depois de vencer em 2020 com Lebron James no comando, o time de Los Angeles encontra um oponente a altura em 2021: o Brooklyn Nets. Repleto de astros do basquete, o time promete dar muita dor de cabeça aos oponentes. Então, conheça mais a respeito dos Nets.

Temporada de 2021 do Brooklyn Nets

Jogando a temporada regular da NBA, os Nets contabiliza trinta e seis vitórias pela Conferência Leste, permanecendo sempre entre os primeiros colocados da lista. Em derrotas, conta dezesseis. Resumindo, o time domina o seu lado na divisão, principalmente porque muitos de seus oponentes não possuem a mesma força e qualidade em quadra que os Nets, seja pelo conjunto ao todo ou em jogadores individuais.

Em jogos pela temporada regular, os Nets conseguiram vencer equipes que também realizam boa campanha em 2021, incluindo o Lakers, atual campeão da NBA, além dos Spurs, 76ers, Bucks e Jazz.

Quem são os melhores atletas do Brooklyn Nets?

A equipe de Nova York conta com grandes nomes do basquete. Kyrie Irving, Kevin Durant, LaMarcus Aldrige, Blake Griffin e James Harden.

Kyrie tem 29 anos e depois de uma temporada excepcional pelo Celtics, chegou em 2019 nos Nets. Kevin Durant, mesmo com 32 anos, também é cotado como um dos melhores do elenco. Depois de quatro temporadas pelo Warriors, assinou com o time do Brooklyn, mudando completamente a cara do time.

James Harden é a mais recente contratação dos Nets. Mesmo com lesão, Harden, de 31 anos, é destaque no basquete norte-americano da NBA por sua habilidade como ala-armador, mas podendo jogar também como armador.

Brooklyn Nets podem alcançar os playoffs?

Dominando a Conferência Leste, os Nets são cotados para baterem a marca de mais de 50 vitórias na temporada regular, vencendo grandes times durante o caminho. Mesmo com o sistema de Play-In, criado na temporada passada devido à pandemia do Coronavírus, o Brooklyn deve se classificar direto sem nenhuma complicação pelo caminho. Agora, resta saber se conseguirá enfrentar o Lakers na final e, assim, derrotar o poderoso time de Los Angeles.

Onde assistir a NBA em 2021?

No Brasil, a NBA possui transmissão dos canais ESPN e Sportv na tv fechada, além de jogos no canal Bandeirantes, pela tv aberta. Além disso, o torcedor também pode acompanhar todos os jogos através do NBA Pass, o serviço de streaming do site oficial da NBA adquirido por assinatura.

