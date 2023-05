Saiba que horas e como assistir o jogo do Lakers hoje. Foto: Reprodução Pixabay

Canal e que horas é o jogo do Lakers hoje na final da NBA (22/05)

Pelo jogo quatro da final da Conferência Oeste na NBA, as equipes de Los Angeles Lakers e Denver Nuggets se enfrentam nesta segunda-feira, 22 de maio, na Crypto Arena, na Califórnia. O jogo do Lakers hoje começa às 21h30, horário de Brasília, com decisão importante na temporada.

O Denver Nuggets lidera a série por 3 a 0. Se ganhar o jogo de hoje é campeão do lado Oeste, além de carimbar o passaporte para as finais da NBA.

Como assistir jogo do Lakers hoje na NBA

O jogo do Los Angeles Lakers e Denver Nuggets hoje terá transmissão da ESPN 2 e Star Plus nesta segunda-feira. O duelo não vai passar em nenhum canal de televisão aberta.

O torcedor pode assistir a ESPN em qualquer operadora de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Também é possível curtir no Star+, serviço de streaming para assinantes. É necessário pagar o valor por mês e aí ter acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes.

Assista o Star Plus no computador, celular, tablet ou smartv.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Crypto Arena, em Los Angeles, na Califórnia

Onde assistir: ESPN 2 e Star Plus

Como está a final entre Denver e Lakers?

Sob o comando de Nikola Jokic, o “Joker”, o Denver Nuggets lidera a série da final da Conferência Leste por 3 a 0 contra o Los Angeles Lakers. O time do Colorado ganhou os três primeiros jogos, precisando de mais um triunfo para se classificar até as finais da NBA.

Mesmo com LeBron James em quadra, o Lakers não conseguiu parar Jokic e o ataque com Jamal Murray, Michael Porter Jr. e Kentavious Caldwell-Pope. Além de garantir a vaga nas finais da temporada, o Nuggets será coroado o campeão da Conferência Oeste.

Para o Lakers, a salvação é vencer nesta segunda-feira e levar a disputa até o jogo 7.

Denver Nuggets 132 x 126 Los Angeles Lakers – jogo 1

Terça-feira, 16 de maio

Denver Nuggets 108 x 103 Los Angeles Lakers – jogo 2

Quinta-feira, 18 de maio

Los Angeles Lakers 108 x 119 Denver Nuggets – jogo 3

Sábado, 20 de maio

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – jogo 4

Segunda-feira, 22 de maio às 21h30 (Horário de Brasília)

Data das finais da NBA

As finais da NBA começam em 1º de junho, próxima quinta-feira, com os campeões da Conferência Oeste e Leste na temporada. O sistema é o mesmo, as equipes se enfrentam sete partidas, onde o time que vencer quatro é o campeão da liga de basquete.

Se necessário, o sétimo jogo será realizado entre os dois times. O campeão fatura o Troféu Larry O’Brien, o seu nome na história dos maiores elencos da NBA e o anel, além do prêmio MVP de melhor jogador nas finais da NBA para aquele que for eleito pela liga.

Na temporada passada o Golden State Warriors superou o Boston Celtics.

