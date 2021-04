Chicago Bulls x Brooklyn Nets: onde assistir e horário da NBA hoje – 04/04

Chicago Bulls e Brooklyn Nets entram em quadra neste domingo (04), a partir das 15h (horário de Brasília), na United Center, pela temporada regular 2020/2021 da NBA. Dessa maneira, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor no confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Chicago Bulls x Brooklyn Nets: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Chicago Bulls e Brooklyn Nets não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Como chegam as equipes para o confronto?

Completando seis jogos sem ganhar, os Bulls entram em quadra neste domingo com o propósito de vencer de qualquer maneira para afastar a temporada ruim que estão desempenhando. Pela Conferência Leste, aparece em 10º com dezenove vitórias e vinte e oito derrotas.

Enquanto isso, os Nets tem a chance de vencer a quinta partida consecutiva neste domingo. Em segundo lugar na Conferência Leste, possui trinta e quatro vitórias e quinze derrotas, caminhando para os playoffs.

Outros jogos deste domingo na NBA

Neste domingo (04), além de Chicago Bulls e Nets, outros confrontos pela NBA também acontecem. Então, confira todos os jogos e horários de cada um.

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers – 16h30

Boston Celtics x Charlotte Hornets – 19h

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies – 20h

Atlanta Hawks x Golden State Warriors – 20h30

Houston Rockets x New Orleans Pelicans – 21h

Denver Nuggets x Orlando Magic – 23h

FICHA TÉCNICA

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Data: 4 de abril de 2021

Local: United Center

Horário: 15h (horário de Brasília)

Onde assistir: NBA Pass

