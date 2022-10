Clippers x Rockets hoje: onde assistir NBA de graça e horário - 31/10

Los Angeles Clippers e Houston Rockets disputam em quadra a temporada regular nesta segunda-feira, 31 de outubro, na Crypto.com Arena, a partir das 23h30 (Horário de Brasília). Válido pela Conferência Oeste da NBA, saiba onde assistir Clippers x Rockets ao vivo na TV aberta e como funciona.

Clippers x Rockets: onde assistir o jogo da NBA hoje

O jogo do Clippers x Rockets hoje tem transmissão na Band, na tv aberta, e também através do Sportv 2 e TNT, canais pagos por todo o Brasil. Entretanto, você também pode acompanhar no Youtube e Twitch de graça.

Canal Sportv 2. SKY: 38, CLARO/NET: 38, OI TV: 38, VIVO: 338/818/38

Através do canal Band, na tv aberta . SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 19, OI:960/607

. Canal TNT. SKY: 108, 508 / OI:48 / VIVO: 648, 100, 657 e 892 / CLARO: 151, 651

Pelo site oficial da NBA através do NBA Pass, serviço de streaming da franquia.

No canal oficial da NBA no Youtube

Como chegam as equipes para o confronto

O Los Angeles Clippers não faz um bom início de temporada na NBA este ano. Pela Conferência Oeste, ocupa a décima segunda posição com apenas 2 vitórias e 4 derrotas até aqui. Na última partida perdeu para o New Orleans Pelicans fora de casa. Hoje, a situação é diferente já que está em casa.

Do outro lado, o Houston também não vai muito bem. Em décimo quinto lugar, último na classificação da Conferência Oeste, o time do Texas contabiliza apenas 1 triunfo e 6 derrotas na competição. Ainda é cedo, mas os resultados podem dificultar a chegada do elenco até os playoffs nos próximos meses.

Outros jogos da NBA nesta segunda-feira

Além do embate entre Clippers x Rockets nesta segunda-feira, 31 de outubro, outros jogos também serão realizados pela temporada regular da NBA.

Confira todos os jogos de hoje e os horários. Todos serão transmitidos somente pela NBA League, plataforma da NBA de streaming.

Washington Wizards x Philadelphia 76ers - 20h

Charlotte Hornets x Sacramento Kings - 20h

Toronto Raptors x Atlanta Hawks - 20h30

Brooklyn Nets x Indiana Pacers - 20h30

Milwauke Bucks x Detroit Pistons - 21h

Utah Jazz x Memphis Grizzlies - 22h

