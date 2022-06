Warriors é campeão da NBA 2022! Curry brilha e vence Celtics

Foram três anos de espera, mas o Golden State Warriors conseguiu dar a volta por cima: sob o comando de Stephen Curry, o Warriors finalmente pode soltar o grito de campeão da NBA em 2022! O elenco venceu o Boston Celtics por 103 x 90 no jogo seis da final e conquistou o sétimo título no TD Garden, em Massachusetts, na noite desta quinta-feira, 16 de junho. Relembre a trajetória do Warriors até ser o campeão da NBA 2022.

O placar das finais da NBA na temporada terminou em 4 x 2.

Golden State Warriors é campeão NBA 2022

O Golden State Warriors é o campeão da NBA em 2022. O time de San Francisco, Califórnia, venceu o jogo seis das finais nesta quinta-feira, 16 de junho, por 103 x 90, garantindo quatro vitórias na temporada por 4 a 2. Este é o sétimo título da franquia, vencendo também nos anos de 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 e agora 2022.

Com participação mais que especial de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Jordan Pole, Draymond Green e Gary Payton dentro das quadras, o elenco californiano fez bonito ao vencer o Boston Celtics dentro e fora de casa para ganhar o anel de campeão da NBA.

PRIMEIRA PARTE DO JOGO 6 NA FINAL DA NBA

A torcida do Celtics fez questão de lotar o TD Garden, disposta a apoiar o time em cada lance da partida. Jogando de uniforme branco, o Boston Celtics ouviu o canto dos torcedores e abriu larga vantagem contra o seu rival no primeiro tempo do jogo seis na final da NBA.

O elenco anfitrião abriu 12 pontos de vantagem, mas viu o seu adversário crescer cada vez mais dentro de quadra. Curry, ídolo do Warriors, mostrou-se cada vez mais presente e disposto a brilhar na final em busca do título. Todas as cestas de 3 do grupo californiano caíram, virando o placar para 27×22 ao fim do primeiro quarto.

No segundo quarto, o Warriors ampliou o seu domínio dentro do TD Garden e seguiu pressionando os adversários. Andrey Wiggins, Klay Thompson e Jordan Pole também foram os protagonistas em quadra. O elenco fez uma virada incrível, abrindo mais de dez pontos de vantagem contra os anfitirões.

O Celtics mostrou poder de reação somente no finalzinho do segundo quarto com Jaylen Brown, mas as cestas de 3 não caíram e, ao chegar na área dos rivais, a marcação da defesa elaborada pelo técnico Steve Kerr mostrou-se muito efetiva.

Com o fim do segundo quarto, o jogo foi para o intervalo no placar de 54 x 39.

Curry segue chutando em busca do ANEL! #NBAFinalsnaESPN pic.twitter.com/h76EpE8tfi — NBA Brasil (@NBABrasil) June 17, 2022

SEGUNDA PARTE DO JOGO 6 NA FINAL DA NBA

Depois de uma primeira parte eletrizante dentro de quadra para o Golden State, o terceiro quarto trouxe muita disputa entre as duas equipes.

O Warriors conseguiu manter o bom desempenho, abrindo até 22 pontos de diferença com o Celtics sob o placar de 72×50. O time de Boston teve de intervir e pedir tempo para tentar parar Stephen Curry.

Somente no finalzinho o elenco da casa conseguiu reagir, anulando arremessos e os ataques dos visitantes próximo dos 2 minutos. O Celtics deixou o placar para 74×62, reduzindo para 12 pontos a diferença, mostrando a recuperação e toda a vontade para buscar a virada.

Deixando os nervos dos torcedores cada vez mais à flor da pele, o Boston mostrou total poder de reação ao bloquear o Warriors em cada tentativa de marcar. No fim do terceiro quarto, o placar ficou em 76×66.

BLOCKED BY HORFORD ❌ GSW 76 | BOS 66

End of Q3 The @celtics end Q3 on a 16-4 run pic.twitter.com/d1voB6bQKH — NBA (@NBA) June 17, 2022

Chegou a hora da decisão. O quarto período definiria o jogo e a probabilidade do título. O Warriors conseguiu manter a vantagem mesmo sem o mesmo fôlego dos períodos iniciais.

Jayson Tatum falhou em diversas oportunidades para os anfitriões, com o elenco diminuindo o placar para 93×81 até os três minutos da última parte do jogo. Os anfitriões cometiam erros, deixando os Warriors livres para marcarem.

Na parte final do jogo seis, Curry seguiu dominando dentro de quadra e mostrando porque merece ser eleito o melhor jogador das finais e, quem sabe, o MVP da temporada.

Faltando apenas um minuto para o fim do jogo, o Warriors seguiu pintando e bordando contra o Boston mesmo com a torcida cantando e gritando em prol do seu time do coração. Com falhas na marcação e sem conseguir acertar as cestas, nada parecia funcionar ao time verde.

O Golden State, por outro lado, chegou aos 103 pontos facilmente contra 90 do Celtics.

Fim de jogo, nada mais a acrescentar no quarto período. O favoritismo do Golden State Warriors se confirmou e, pelo placar de 103×90, o time de San Francisco, da Califórnia, ganhou o seu sétimo título em toda a história e foi campeão da NBA em 2022.

Stephen Curry é destaque dos Warriors na final – campeão NBA 2022

Se perguntarmos aos torcedores do Warriors quem foi o destaque da equipe nesta final, com certeza a resposta será Stephen Curry. Esta é a sexta final da NBA em oito anos, recordista de bolas de três em quadra, além de ser a quarta conquista do atleta.

O armador de 34 anos veste a camisa do Golden State desde 2009, ou seja, é a sua primeira e única equipe na liga profissional de basquete norte-americana. Além de ser o maior pontuador da história do clube, ele participou de três conquistas de títulos: em 2015, 2017 e 2018.

Nos três anos, o Warriors superou o Cleveland Cavaliers, de LeBron James. O primeiro ano foi uma vitória equilibrada por 4-2, mas a partir do ano seguinte, o Golden State Warriors tornou-se uma dinastia a ser batida ao vencer a final por 4-1 e 4-0 respectivamente.

Em 2022, Curry chegou a marcar 43 pontos em uma mesma partida das finais. Isso aconteceu no jogo quatro contra o Celtics.

Relembre o desempenho de Curry no jogo quatro das finais da NBA na temporada.

Relembre os resultados das finais da NBA em 2022

O Golden State Warriors chegou até a final da NBA depois de terminar a temporada regular em terceiro lugar na Conferência Oeste, contabilizando 53 vitórias e 29 derrotas, cotado como um dos favoritos ao título.

Depois, nos playoffs, superou o Denver Nuggets (4×1) na primeira rodada com facilidade. Na semifinal, encontrou o Memphis Grizzlies (4×2) e, mais uma vez, passou sem maiores problemas.

Na final da Conferência Oeste, o Golden State encontrou um adversário a sua altura. Contra o Dallas Mavericks, o elenco treinado por Steve Kerr venceu a série (4×1) para conquistar o seu passaporte até as finais da NBA 2022.

Relembre todos os resultados das finais que resultaram em Warriors campeão da NBA 2022.

Golden State Warriors 108 x 120 Boston Celtics (JOGO 1)

Golden State Warriors 107 x 88 Boston Celtics (JOGO 2)

Boston Celtics 116 x 100 Golden State Warriors (JOGO 3)

Boston Celtics 97 x 107 Golden State Warriors (JOGO 4)

Golden State Warriors 104 x 94 Boston Celtics (JOGO 5)

Boston Celtics 90 x 103 Golden State Warriors (JOGO 6)

Qual é a premiação da NBA?

Além de garantir o título da NBA na temporada, o anel para todos os atletas e a alegria de poder comemorar com a sua torcida, o campeão também leva para casa o troféu Larry O’Brien. Este ano, a NBA confirmou que a taça será entregue para o vencedor em estojo sob medida feito pela Louis Vuitton, feito à mão na oficina Asnières do Mason.

O nome é uma homenagem para o terceiro comissário da liga profissional de basquete, Larry O’Brien, representante entre os anos de 1975 até 1984, integrante do Hall da Fama do Basquete também em maio de 1991.

O troféu é revestido em ouro sob o formato de uma bola de basquete dentro de um caneco. A taça é feita pela empresa de joias Tiffany & Co, feito à mão em prata com camada de ouro de 24 quilates, com 60cm em altura.

Lista completa dos maiores campeões da NBA

Mesmo com o título da temporada, o Golden State Warriors ainda não é o maior campeão da NBA. O time da Califórnia permanece em segundo lugar com sete troféus.

Dividem a primeira posição as equipes de Boston Celtics e Los Angeles Lakers com 17 taças para cada.

Já as equipes de Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Orlando Magic, Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies nunca foram campeões da NBA.

Então, confira a lista a seguir e veja se o seu time preferido aparece e quantos títulos ele tem.