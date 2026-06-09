Icônico: onde assistir Spurs x Knicks no Jogo 3 da NBA hoje em NY

Confira as informações de transmissão e streaming para o Jogo 3 da série Knicks x Spurs hoje à noite.

O New York Knicks e o San Antonio Spurs se enfrentam hoje no Jogo 3 da série final da NBA de 2026. O jogo será disputado no Madison Square Garden, em Nova Iorque, a partir das 21h30.

Os Knicks lideram a série por 2 a 0 após a vitória por 105 a 104 no Jogo 2, na noite de sexta-feira. Karl-Anthony Towns liderou o New York com 21 pontos e 12 rebotes, enquanto Jalen Brunson e Mikal Bridges contribuíram com 20 pontos cada. Victor Wembanyama foi o cestinha do San Antonio com 29 pontos.

Após o jogo de hoje à noite, a série permanecerá em Nova York para o Jogo 4. Caso seja necessário um Jogo 5, as equipes retornarão a San Antonio.

O New York Knicks se tornou apenas o terceiro time na história da NBA a abrir as finais da NBA com duas vitórias fora de casa. Agora, eles voltam para casa, para o Madison Square Garden, a apenas duas vitórias do seu primeiro título da NBA em 53 anos.

Além do grupo habitual de celebridades esperadas, como Ben Stiller, Spike Lee e Timothée Chalamet, o presidente Donald Trump também estará presente como convidado de James Dolan, dono do Knicks.

Embora os Knicks tenham ficado atrás no placar por dois dígitos nos dois primeiros jogos e tenham registrado suas menores pontuações nos playoffs, eles continuaram sua sequência de vitórias nas finais da NBA – agora com 13 jogos consecutivos – graças a jogadas decisivas e uma defesa sólida.

A escalação para hoje tem:

New York Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Treinador: Mike Brown.

San Antonio Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama. Treinador: Mitch Johnson.

Onde assistir Knicks x Spurs

O jogo entre Knicks x Spurs será disputado nesta segunda-feira, 8 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da Prime Vídeo. Também dá para assistir na NBA Pass.