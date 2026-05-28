Thunder x Spurs hoje: onde assistir os playoffs da NBA

O Oklahoma City Thunder pode garantir nesta quinta-feira (28) a vaga nas finais da NBA 2025/26. A equipe enfrenta o San Antonio Spurs pelo jogo 6 das finais da Conferência Oeste, às 21h30 (horário de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio.

Atual campeão da liga, o Thunder lidera a série por 3 a 2 e chega embalado após vencer o quinto confronto por 127 a 114, em Oklahoma City. Com mais um triunfo fora de casa, a franquia confirma a classificação para a decisão da temporada.

Na última partida, Shai Gilgeous-Alexander foi novamente o destaque do Thunder ao marcar 32 pontos. Alex Caruso contribuiu com 22 vindo do banco, enquanto Jared McCain terminou o duelo com 20 pontos.

Após o resultado, o técnico Mark Daigneault destacou a capacidade do elenco de reagir rapidamente durante a série.

“Nosso grupo consegue aprender com os erros e virar a chave rapidamente para o próximo desafio”, afirmou o treinador.

Do lado dos Spurs, a equipe tenta evitar a eliminação diante da torcida. Stephon Castle liderou o time no jogo 5 com 24 pontos, seguido por Julian Champagnie, que anotou 22. Já Victor Wembanyama terminou a partida com 20 pontos, mas teve dificuldades nos arremessos.

A franquia de San Antonio busca uma reação histórica nos playoffs. Nas últimas décadas, poucos times conseguiram reverter uma desvantagem de 3 a 2 contra o atual campeão da NBA em finais de conferência. O exemplo mais lembrado aconteceu em 2016, quando o Cleveland Cavaliers virou a série contra o Golden State Warriors nas finais.

Onde assistir Thunder x Spurs ao vivo

O jogo entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs será disputado nesta quinta-feira, 28 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio, pelas finais da Conferência Oeste da NBA 2025/26.

A partida terá transmissão ao vivo pelo Prime Video e pelo NBA League Pass. Com vantagem de 3 a 2 na série, o Thunder entra em quadra precisando de apenas uma vitória para garantir vaga nas finais da NBA, enquanto os Spurs tentam forçar o jogo 7 diante da torcida.