NBA: onde assistir Knicks x Spurs na final 1 ao vivo

As finais da NBA de 2026 começam na noite de quarta-feira, dia 3, com o New York Knicks e o San Antonio Spurs se enfrentando no Jogo 1, no Frost Bank Center, em San Antonio . Este será um reencontro da série final da NBA de 1999, na qual os Spurs conquistaram seu primeiro título, vencendo os Knicks por 4 a 1, com Tim Duncan , então com 23 anos, como titular .

Os Knicks chegam ao Jogo 1 com uma sequência de 11 vitórias consecutivas nesta pós-temporada, tendo disputado apenas 14 jogos contra os 18 dos Spurs, varrendo os Sixers nas semifinais da Conferência Leste e os Cavs nas finais da conferência. Sob o comando de Jalen Brunson , Nova York superou seus adversários por uma média de 19,4 pontos por jogo nesta pós-temporada — a melhor diferença de pontos na história da NBA .

Os Spurs derrotaram os campeões da NBA de 2024-25 com uma vitória por 111 a 103 sobre o Thunder no Jogo 7 das finais da Conferência Oeste, graças à atuação inspirada do pivô Victor Wembanyama . O jogador, eleito o Melhor Defensor do Ano por unanimidade em seu terceiro ano na liga, brilhou nos playoffs, com médias de duplo-duplo em sua primeira participação na pós-temporada, com 23,2 pontos, 10,8 rebotes e 3,5 tocos por jogo (a maior marca da liga).

Onde assistir Knicks x Spurs

O jogo entre Knicks x Spurs será disputado nesta quarta-feira, 3 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da Prime Vídeo. Também dá para assistir na NBA Pass.