Quando começa a temporada 2026-2027 da NBA?

É hora de olhar para a próxima temporada de basquete.

A NBA terá um novo capítulo em breve. Depois de o New York Knicks encerrar uma espera de 53 anos e conquistar o título da temporada 2025/2026, os torcedores já estão de olho no início da próxima disputa pelo troféu Larry O’Brien. Agora, a principal dúvida é quando os times voltarão às quadras para a temporada regular da NBA 2026/2027.

Quando começa a NBA 2026/2027?

A temporada regular da NBA 2026/2027 começará em outubro de 2026, mas a data exata da rodada de abertura ainda não foi divulgada pela liga.

O calendário oficial publicado até o momento apresenta os principais eventos da temporada, porém ainda não informa o dia da chamada “Opening Night”, que marca o início da competição. A expectativa é que os primeiros jogos sejam realizados na segunda quinzena de outubro, seguindo o padrão adotado pela NBA nos últimos anos.

Uma das datas que ajuda a delimitar o calendário é o início da Copa da NBA. A fase de grupos do torneio está marcada para 30 de outubro, o que significa que a temporada regular já estará em andamento nessa data.

A tabela completa, com os jogos da primeira rodada, confrontos de Natal e partidas transmitidas nacionalmente nos Estados Unidos, deverá ser anunciada mais perto do início da temporada.

Quando começa a pré-temporada da NBA em 2026?

A pré-temporada terá jogos internacionais nos dias 9 e 11 de outubro. Dallas Mavericks e Houston Rockets se enfrentarão em Macau, na China, pela edição de 2026 dos NBA China Games.

Essas partidas fazem parte da preparação das equipes, mas não contam para a classificação da temporada regular. Outros amistosos de pré-temporada ainda devem ser incluídos no calendário antes da rodada de abertura.

Os treinamentos oficiais normalmente começam entre o fim de setembro e o começo de outubro. Nesse período, os técnicos avaliam o elenco, testam formações e definem quais jogadores permanecerão nos grupos principais.

Quando foi o Draft da NBA de 2026?

O Draft da NBA de 2026 foi realizado nos dias 23 e 24 de junho, no Barclays Center, ginásio do Brooklyn Nets, em Nova York.

A primeira rodada ocorreu em 23 de junho, enquanto a segunda foi realizada no dia seguinte. Pelo terceiro ano consecutivo, a seleção dos novos jogadores foi dividida em duas noites.

Depois do Draft, os novatos e atletas que buscam espaço nas equipes passaram a disputar as ligas de verão.

Quando termina a Summer League da NBA?

A programação da Summer League de 2026 começou em 3 de julho, com o California Classic. A competição foi realizada até 6 de julho, com partidas em Sacramento e San Francisco.

A liga de verão de Salt Lake City teve jogos nos dias 4, 6 e 7 de julho. Já o principal evento do calendário acontece em Las Vegas, entre 9 e 19 de julho, com a participação das 30 franquias da NBA.

Apesar de não fazer parte da temporada regular, a Summer League funciona como uma vitrine para os jogadores escolhidos no Draft, jovens em desenvolvimento e atletas que tentam conquistar um contrato.

Após o encerramento dos jogos em Las Vegas, a NBA entrará em um período de menor movimentação dentro das quadras. A competição voltará a ganhar ritmo no fim de setembro, com os primeiros treinamentos, antes da pré-temporada em outubro e do início oficial da NBA 2026/2027.