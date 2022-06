Jogo 5 da NBA hoje AO VIVO de Warriors vs. Celtics; horário e onde ver

Nos primeiros quatro jogos das finais da NBA de 2022, Golden State Warriors e Boston Celtics alternaram vitórias. Os Celtics abriram a série com uma vitória, e então os Warriors responderam no jogo 2. Boston, em seguida, conquistou a vitória no jogo 3 apenas para o Golden State se recuperar no jogo 4. Agora, ambas as equipes tentarão avançar no crucial Jogo 5 da NBA hoje, que está marcado para às 22 horas em São Francisco.

O jogo 5 em uma série melhor de sete é estatisticamente importante. As equipes que vencem o jogo 5 quando a série está empatada em 2 a 2 vencem essa série em mais de 80% das vezes. Isso faz sentido, pois qualquer time que vencer o quinto jogo terá mais duas chances de obter uma vitória, enquanto o tempo perdido ficará a apenas uma derrota da eliminação. Com isso dito, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Jogo 5 entre Boston e Golden State.

Jogo 5 da NBA hoje

Quando: segunda- feira, 13 de junho | 22h horário de Brasília

Onde: Chase Center — San Francisco, Califórnia

Como assistir: Band, ESPN 2, Star + e NBA League PASS

O jogo 5 das finais da NBA será transmitido pela Band. Os espectadores também podem transmitir o Jogo 5 no Star + e NBA League PASS. O jogo 5 das finais da NBA começará por volta das 22h de segunda-feira, 13 de junho. O jogo será disputado no Chase Center em San Francisco.

Os espectadores nos EUA podem transmitir todos os jogos das finais da NBA ao vivo na sTAR +, que custa a partir de R$ 32,90. O O NBA League Pass tem preços a partir de R$ 18,99 até R$ 59,99 ao mês.

Warriors

Steph Curry deu um show absoluto no jogo 4 das finais da NBA . Com os Warriors perdendo por 2 a 1 para o Boston Celtics , Curry colocou o time e as costas e os levou a uma vitória por 107 a 97. Durante seus 40 minutos de ação, Curry marcou 43 pontos, pegou 10 rebotes e deu quatro assistências. Ele acertou sete de suas 14 tentativas de longa distância e acertou 53% do chão no geral. No entanto, por melhor que Curry tenha sido, ele precisará de mais ajuda para avançar se os Warriors vencerem a série. Fora Andrew Wiggins – que foi o segundo melhor jogador do Golden State na série – basicamente todos os outros jogadores do elenco precisam se destacar, especialmente os principais colaboradores Draymond Green ,Klay Thompson e Jordan Poole . Green teve indiscutivelmente a pior série de playoffs de sua carreira até agora, enquanto Poole e Thompson foram inconsistentes quando se trata de fornecer a pontuação auxiliar em torno de Curry. Procure os Warriors para tentar colocar esses caras no jogo 5.

Celtics

Falando em Curry, os Celtics terão que encontrar uma maneira de limitar sua produção no lado ofensivo pelo restante da série. Mais fácil falar do que fazer, eu sei, mas há algumas coisas que Boston poderia tentar, ou seja, prender Curry para tirar a bola de suas mãos. Até agora, os Celtics confiaram amplamente na troca de pick-and-rolls de Curry e, embora sejam adeptos da troca, tudo o que Curry precisa é de um pouco de espaço para dar seu chute e fazer a defesa pagar, e é exatamente isso que ele está fazendo. feito. Ao prender, você força a bola para fora das mãos de Curry e, por sua vez, força os outros jogadores do Golden State a vencê-lo. Dado o desempenho dos companheiros de equipe de Curry na série até agora, essa é uma aposta que eu estaria disposto a fazer.