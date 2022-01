Jogo do 76ers x Lakers: onde assistir e horário da NBA hoje – 27/01

O confronto entre Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers acontece nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA jogando na quadra do Wells Fargo Center. Com transmissão, confira as informações do jogo e onde assistir.

Onde assistir Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

O canal SporTV 2, na TV fechada, o Youtube da TNT Sports e o serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Wells Fargo Center, cidade de Philadelphia, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream: Youtube, Twitch e NBA League Pass (www.watch.nba.com)

A equipe do Philadelphia entra em quadra nesta quinta-feira depois de vencer os Pelicans ontem, contabilizando a segunda vitória seguida da temporada regular nos últimos dias. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, consegue aumentar o seu recorde pela Conferência Leste, ocupando a 6ª posição com 28 triunfos e 19 derrotas.

Enquanto isso, o time do Lakers venceu o Brooklyn Nets na noite de ontem em confronto acirrado por 106 a 96 jogando fora de casa. Agora, tem pela frente outro confronto que promete ser pegado. Dessa maneira, ocupando a 8ª posição com 24 vitórias e 24 derrotas na Conferência Oeste, pretende chegar de maneira direta aos playoffs.

Jogos de hoje na NBA

Duas partidas serão realizadas nesta quinta-feira pela temporada regular da NBA. A primeira fase segue até 10 de abril de 2022 com jogos da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira quais são os jogos de hoje, quinta-feira, para assistir ao vivo.

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers – 21h30 (SporTV 2 / Youtube da TNT Sports / Twitch)

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves – 00h (BAND / SporTV 2 / Youtube da TNT Sports / Twitch)

