NBA All Star 2021/22: como funciona, data e onde votar

Comemorando 75 anos, a NBA preparou uma partida especial onde reúne em quadra os jogadores escolhidos pelo público por votação. Trata-se do All Star Game, o tradicional evento amistoso onde dois times se enfrentam em busca da vitória simbólica para celebrar o basquete. Saiba como funciona, onde votar e qual é a data do NBA All Star em 2022.

Quando vai ser o NBA All-Star 2022?

O All-Star Game da NBA será realizado em 20 de fevereiro de 2022, domingo, na Quicken Loans Arena, em Cleveland, cidade de Ohio, às 22h (horário de Brasília). Esta será a 71ª edição do jogo, prometendo ainda mais emoção em quadra para comemorar o aniversário de 75 anos da NBA.

Esta é a terceira vez que a casa do Cleveland Cavaliers recebe o NBA All-Star. A primeira foi em 1997, quando a liga celebrou o seu aniversário de 50 anos e depois em 1981.

Como funciona o All-Star Game 2022?

Organizado anualmente pela NBA, o All-Star Weekend é um grande evento amistoso realizado em um final de semana com diferentes atrações para jogadores, técnicos e até mesmo torcedores para celebrar o basquete. Criado em 1951, a atividade apresenta três dias de muita diversão com uma programação variada de competições como o desafio de habilidades, enterradas e de cestas de 3 pontos e no fim o jogo no domingo, o All-Star Game com as estrelas do esporte.

O All-Star Game sempre acontece no domingo, o último dia do fim de semana escolhido pela liga. São escolhidos 24 jogadores da Conferência Leste e Oeste por meio de votação aberta ao público, além da escolha dos próprios jogadores e jornalistas.

Em 2022, a votação dos torcedores vale o peso de 50%, enquanto a de jogadores e jornalistas tem 25%. Em fevereiro, a sexta-feira começa com o MTN DEW ICE Rising Stars, uma partida no modelo vitrine para os estreantes e jogadores do segundo ano da NBA. No sábado, as competições de pontos e cestas entre os atletas. Por fim, o All-Star Game acontece no domingo com os escolhidos. De acordo com a liga, também serão feitos eventos para fãs de todas as idades ao redor da cidade-sede.

Como votar no All-Star?

A votação para o jogo do All-Star está aberta no site oficial da NBA (www.vote.nba.com), no aplicativo da NBA, disponível de graça na Apple Store e na Play Store ou Twitter da NBA com a hashtag #NBAAllStar, exemplo: #LeBronJames #NBAAllStar.

Sem custo nenhum, o torcedor deve preencher o formulário com os seus 10 jogadores favoritos tanto da Conferência Leste como Oeste por dia. Ao clicar no mapa que aparece na tela (imagem abaixo), o internauta escolhe quem acha que merece o convite para disputar o All-Star Game na temporada.

A votação se encerra em 23 de janeiro, com os resultados divulgados pela liga em 6, 13 e 20 de janeiro.

Onde assistir o All-Star Game em 2022?

O jogo da liga norte-americana será transmitido pelo canal ESPN, disponível somente em operadoras por assinatura, no horário da noite.

Porém, se o torcedor não contar com a TV paga, pode assistir no Star +, serviço de streaming, com o pacote retransmitindo no aplicativo a partida ao vivo para assinantes.

Saiba quando começar os playoffs na NBA 2021/22