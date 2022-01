Equipes se enfrentam pela temporada regular nesta quinta-feira no Fiserv Forum

Jogo do Bucks x Warriors: onde assistir e horário da NBA hoje – 13/01

Jogo do Bucks x Warriors: onde assistir e horário da NBA hoje – 13/01

Em partida válida pela temporada regular, as equipes de Milwaukee Bucks x Golden State Warriors se enfrentam nesta quinta-feira, 13/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela NBA jogando no Fiserv Forum. Com transmissão, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Milwaukee Bucks x Golden State Warriors:

O canal SporTV 2, disponível na TV paga, o Youtube da TNT Sports e serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quinta-feira ao vivo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Fiserv Forum, cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream: Youtube de graça e NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Depois de uma derrota dupla para o Charlotte Hornets, o time do Milwauke Bucks volta para as quadras nesta quinta-feira buscando a vitória para continuar subindo na classificação da Conferência Leste na NBA. Ao todo, aparece em quarta posição com o total de 26 triunfos e 17 derrotas.

Enquanto isso, o time do Warriors se mantém como o grande favorito na temporada regular ao aparecer em segundo lugar na Conferência Oeste com 30 vitórias e 10 derrotas. Com isso, espera novamente levar a melhor nesta quinta pelo confronto fora de casa para retomar a liderança.

Jogos da NBA hoje

Cinco jogos vão acontecer nesta quinta-feira pela temporada regular da NBA, com início a noite e seguindo até a madrugada com transmissão pela televisão e online.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Saiba quais são os jogos da NBA.

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors – 21h30 (SporTV e Youtube)

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies – 22h

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans – 22h

Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets – 22h30

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets – 00h (BAND, SporTV 2 e Youtube)

NBA All Star 2021/22: como funciona, data e onde votar