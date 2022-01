Jogo do Celtics x Knicks hoje: onde assistir e horário da NBA – 08/01

Jogando pela temporada regular da NBA, as equipes de Boston Celtics x New York Knicks se enfrentam neste sábado, 08/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no TD Garden. Com transmissão na televisão paga e também no online, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Boston Celtics x New York Knicks:

O canal ESPN 2, disponível na TV paga, e o serviço de streaming NBA League Pass, no site oficial ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA neste sábado ao vivo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: TD Garden, cidade de Boston, nos Estados Unidos

TV: ESPN 2

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Pela Conferência Leste, o Boston Celtics aparece em 11ª posição com 18 vitórias e 21 derrotas, deixando a desejar principalmente para os torcedores. Na última quinta-feira, o elenco de Boston foi derrotado pelos Knicks, enquanto busca a retomada neste sábado para sair na frente na tabela de classificação.

Do outro lado, os Knicks vão se esforçar para garantir a segunda vitória seguida diante do time de Boston na temporada regular deste ano na NBA. Também pelo lado Leste, o elenco aparece em 10º lugar com 19 triunfos e 20 derrotas conquistadas, isto é, também deixando muito aquém do que mostra os seus talentosos jogadores em quadra.

Jogos da NBA hoje

Seis jogos da temporada regular na NBA serão realizados neste sábado, com início a tarde e seguindo até a madrugada com duas transmissões ao vivo na televisão.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira quais são os confrontos pela NBA hoje.

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers – 17h30

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets – 21h

Orlando Magic x Detroit Pistons – 21h

Utah Jazz x Indiana Pacers – 21h

Boston Celtics x New York Knicks – 21h30

Miami Heat x Phoenix Suns – 23h

NBA All Star 2021/22: como funciona, data e onde votar