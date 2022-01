Jogo do Nuggets x Lakers hoje – onde assistir a NBA e horário (15/01)

Jogo do Nuggets x Lakers hoje – onde assistir a NBA e horário (15/01)

Em partida válida pela temporada regular da NBA, as equipes de Denver Nuggets x Los Angeles Lakers se enfrentam neste sábado, 15/01, a partir das 23h (horário de Brasília), pela Conferência Oeste na Ball Arena ao vivo. Com transmissão, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Denver Nuggets x Los Angeles Lakers:

O canal ESPN 2, disponível na TV paga, e o serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site oficial ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA neste sábado ao vivo.

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Ball Arena, cidade de Denver, nos Estados Unidos

TV: ESPN 2

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Depois de derrotar o Portland Trail Blazers ontem, o Denver Nuggets volta para as quadras neste sábado buscando outra vitória para se consolidar na Conferência Oeste, enquanto busca subir na classificação. No momento, aparece em sexto lugar com 21 vitórias e 19 derrotas.

Enquanto isso, o Lakers conseguiu uma melhora significativa na temporada regular, mas ainda tem muito a percorrer se quiser a classificação aos playoffs. O elenco de Los Angeles tem 21 vitórias e 21 derrotas no lado Oeste, mesmo com LeBron James em quadra, aparecendo em sétima posição.

Jogos da NBA hoje

Dez jogos vão acontecer neste sábado pela temporada regular da NBA, com início a noite e seguindo até a madrugada sem nenhuma transmissão pela televisão.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Confira todos os jogos da NBA hoje, sábado.

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks – 20h30

Portland Trail Blazers x Washington Wizards – 21h

New York Knicks x Atlanta Hawks – 21h30

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets – 21h30

Philadelphia 76ers x Miami Heat – 22h

Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder – 22h

Chicago Bulls x Boston Celtics – 22h30

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs – 22h30

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers – 23h

Orlando Magic x Dallas Mavericks – 23h30

NBA All Star 2021/22: como funciona, data e onde votar