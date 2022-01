Jogo do Warriors x Nets hoje: onde assistir e horário da NBA – 29/01

Pela temporada regular, as equipes Golden State Warriors x Brooklyn Nets se enfrentam neste sábado, 29/01, a partir das 22h30 (horário de Brasília), jogando no Chase Center. Com transmissão ao vivo na TV, confira as informações do jogo e onde assistir.

Onde assistir Golden State Warriors x Brooklyn Nets

O canal ESPN 2, na TV fechada, e o serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA neste sábado.

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: ESPN 2

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com)

Depois de vencer o Minnesota ontem, o elenco do Warriors entra em quadra neste sábado para disputar um clássico da NBA na temporada regular. Os dois favoritos da competição este ano disputam para saber quem levará a melhor hoje. Pela Conferência Oeste, aparece em segundo lugar com 36 vitórias e 13 derrotas.

Enquanto isso, o Brooklyn Nets vem de uma sequência de três derrotas na última semana pela temporada regular na NBA. Com isso, se vencer o jogo de hoje, consegue diminuir a diferença com a Conferência Leste tendo 29 vitórias e 19 derrotas na competição.

Jogos de hoje na NBA

Neste sábado, seis jogos serão realizados pela temporada regular da NBA. A primeira fase da competição vai até 10 de abril, com jogos tanto da Conferência Oeste como da Leste em quadra.

Confira quais são os jogos de hoje, sábado, para assistir.

Boston Celtics x New Orlenas Pelicans – 21h

Indiana Pacers x Dallas Mavericks – 21h

Sacramento Kings x Indiana Pacers – 21h

Toronto Raptors x Miami Heat – 22h

Washington Wizards x Memphis Grizzlies – 22h

Golden State Warriors x Brooklyn Nets – 22h30

