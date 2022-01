Equipes se enfrentam pela temporada regular nesta terça no Chase Center

Jogo do Warriors x Pistons hoje: onde assistir e horário da NBA – 18/01

Com transmissão ao vivo, o confronto entre Golden State Warriors x Detroit Pistons promete grandes emoções na madrugada de terça para quarta-feira, 19/01, a partir da meia noite (horário de Brasília), jogando no Chase Center pela temporada regular da NBA. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Golden State Warriors x Detroit Pistons:

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site oficial ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta terça-feira ao vivo.

Horário: 00h, meia noite (horário de Brasília)

Local: Chase Center, cidade de San Francisco, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Ao ser derrotado pelo Minnesota no último domingo, os Warriors voltam para as quadras nesta madrugada buscando a reviravolta na temporada regular. O elenco da Califórnia, que aparece em segundo lugar na Conferência Oeste da NBA com 31 vitórias e 12 derrotas, promete colocar os melhores atletas para jogar.

Enquanto isso, o Detroit não faz um bom início de temporada já que aparece em 14º com 10 vitórias e 32 derrotas na Conferência Leste. Por isso, o elenco busca uma melhora no desempenho em quadra e promete dar o melhor no jogo de hoje.

Jogos da NBA hoje ao vivo

Nesta terça-feira, apenas dois jogos vão acontecer pela temporada regular da NBA, com início a noite e seguindo até a madrugada com transmissão pela TV e online.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Saiba quais são os jogos da NBA.

Minnesota Timberwolves x New York Knicks – 21h30 (SporTV 2)

