Knicks x Pelicans: onde assistir ao jogo e horário da NBA – 20/01

As equipes de New York Knicks x New Orleans Pelicans se enfrentam nesta quinta-feira, 20/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na quadra do Madison Square Garden pela temporada regular da NBA. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir New York Knicks x New Orleans Pelicans:

O serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site oficial ou aplicativo, vai transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quinta-feira ao vivo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, cidade de Nova York, nos Estados Unidos

TV: Sem transmissão

LiveStream: NBA League Pass (www.watch.nba.com) disponível por assinatura

Contabilizando duas derrotas seguidas nas últimas semanas, o New York Knicks entra em quadra nesta quinta-feira buscando reverter os resultados ruins. Pela Conferência Leste, está em 11º lugar com 22 vitórias e 23 derrotas, isto é, tem que ganhar o jogo de hoje se quiser subir na classificação até os playoffs.

Enquanto isso, o Pelicans se mantém na parte de baixo da tabela na Conferência Oeste, em 13º lugar, com o recorde de 16 vitórias e 28 derrotas, isto é, continua longe da área de classificação. Dessa maneira, para o confronto de hoje, deve colocar em quadra os melhores jogadores do elenco.

Jogos da NBA hoje ao vivo

Com duas transmissões pela TV e online, três jogos serão realizados nesta quinta-feira pela temporada regular da NBA, com início a noite até a madrugada.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Saiba quais são os jogos da NBA.

New York Knicks x New Orleans Pelicans – 21h30

Phoenix Suns x Dallas Mavericks – 21h30 (SporTV 2 e Youtube da TNT Sports)

Indiana Pacers x Golden State Warriors – 00h (BAND, SporTV 2 e Youtube da TNT Sports)

