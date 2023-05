Lakers é eliminado e Denver Nuggets vai às finais da NBA

Equipe do Colorado venceu o quarto jogo na série contra o Los Angeles Lakers e garantiu o passaporte para as finais da temporada da NBA, maior liga de basquete do mundo

Los Angeles Lakers é eliminado e se despede do sonho de disputar as finais da NBA na temporada 2022/23. O elenco do Denver Nuggets venceu o quarto jogo da série na final da Conferência Oeste nesta terça-feira, 22 de maio, por 113 x 111 e carimbou o passaporte para as finais da liga.

Se por um lado o torcedor do Los Angeles Lakers está triste, o simpatizantes do Denver Nuggets é só alegria. O time do estado do Colorado celebra a primeira final do elenco em toda a história da NBA.

O clube nunca chegou a uma decisão da liga de basquete. Desta vez, Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. e Kentavious Caldwell-Pope são os principais responsáveis pelo sucesso do elenco. Mas todo o sucesso passa pelas mãos e a mente do treinador Michael Malone.

Lakers é eliminado da NBA em 2023

Dezessete vezes campeão ao lado do Boston Celtics e um dos mais tradicionais clubes de basquete da história, o Los Angeles Lakers está eliminado. Nem LeBron James conseguiu parar “Joker”, o sérvio Nikola Jokic, astro do Denver Nuggets.

O elenco da Califórnia fez uma boa temporada regular na Conferência Oeste. Terminou em sétimo lugar com 43 pontos, conquistados em 43 vitórias e 39 derrotas. Venceu o Minnesota Timberwolves por 108 a 102 na primeira rodada do torneio Play-In, a repescagem da NBA.

Garantido nos playoffs, passou pelo Memphis Grizzlies por 4 a 2 na primeira fase. Depois, superou o Golden State Warriors na semifinal pelo mesmo placar. Na final, entretanto, o tradicional Lakers não fez a lição de casa e tomou uma “lavada” do Denver dentro e fora de casa.

Temporada regular = 43 vitórias e 39 derrotas

= 43 vitórias e 39 derrotas Play-In = Lakers 108 x 102 Minnesota Timberwolves

= Lakers 108 x 102 Minnesota Timberwolves Primeira rodada dos Playoffs = Lakers 4 x 2 Memphis Grizzlies

= Lakers 4 x 2 Memphis Grizzlies Semifinal = Lakers 4 x 2 Golden State Warriors

= Lakers 4 x 2 Golden State Warriors Final da Conferência Oeste = Denver Nuggets 4 x 0 Lakers

113-111 Nuggets, 4.0 to play on ESPN. Lakers ball coming out of the timeout! — NBA (@NBA) May 23, 2023

VEJA: Quantas finais LeBron James jogou na NBA?

Data das finais da NBA 2023

De acordo com o calendário da NBA, as finais da temporada começam em 1º de junho, quinta-feira, com os campeões da Conferência Oeste e Leste. O Denver Nuggets já está garantido, resta saber se Boston Celtics ou Miami Heat serão os vencedores do Leste.

As finais da NBA são disputadas no mesmo formato dos playoffs: sete jogos, onde o elenco que ganhar quatro partidas primeiro torna-se o dono do Troféu Larry O’Brien. Em caso de empate, o sétimo jogo será realizado.

Seguindo o calendário da NBA, os dias das finais vão acontecer em:

1 de junho: NBA final JOGO 1

4 de junho: NBA final JOGO 2

7 de junho: NBA final JOGO 3

9 de junho: NBA final JOGO 4

12 de junho: NBA final JOGO 5

15 de junho: NBA final JOGO 6 (se necessário)

18 de junho: NBA final JOGO 7 (se necessário)

Leia também:

Quem tem mais títulos LeBron James ou Curry na NBA?