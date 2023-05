Lakers x Nuggets jogo 2: hora e como assistir hoje à noite

É hora do jogo 2 das finais da Conferência Oeste da NBA. O Denver Nuggets saiu com uma vitória no jogo 1. Agora, o Lakers terá que obter quatro vitórias consecutivas se pretender imitar sua vitória de cinco jogos sobre o Nuggets nas Finais Oeste da NBA de 2020. Veja onde assistir Lakers x Nuggets jogo 2 hoje.

Onde assistir Lakers x Nuggets jogo 2

O segundo jogo LA Lakers x Denver Nuggets é às 21h30 de Brasília, hoje à noite, 18 de maio, na ESPN e Star Plus.

Lakers x Nuggets – Jogo 2

Data: quinta-feira, 18 de maio | Hora: 21h30

Local: Ball Arena – Denver

Canal de TV: ESPN | Transmissão ao vivo: Star+

Lakers

O Lakers começou o jogo 1 pequeno, com Dennis Schroder se juntando a Austin Reaves e D’Angelo Russell nos cinco primeiros, como fez para encerrar a série Warriors . Essa escalação foi destruída e o Lakers obteve sucesso com Rui Hachimura jogando na escalação final e defendendo Nikola Jokic . Será que Darvin Ham irá para aquele visual imediatamente no Jogo 2? Ou ele vai tirar Hachimura do banco e mexer em alguns outros métodos para desacelerar Jokic?

Nuggets

O ataque do Denver foi excelente no jogo 1. Sua defesa? Não muito. O Lakers jogou bola dura a noite toda contra os defensores mais fracos do Nuggets. Anthony Davis marcou 40 pontos. LeBron James teve 26 em grande parte pela caça à troca de Jamal Murray . Até Hachimura entrou na brincadeira. O Lakers é maior e mais forte que o Nuggets em muitos pontos e depende muito mais do ataque próximo ao aro. Então, como os Nuggets se ajustam? Eles podem encontrar maneiras de impedir que os Lakers dominem suas incompatibilidades?

