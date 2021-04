Lesão de Lebron James: saiba quando o astro volta a jogar pelo Lakers

Desfalque do Los Angeles Lakers desde o final de março de 2021 por lesão, Lebron James faz muita falta no elenco. Desde a sua ausência, são cinco derrotas e três vitórias na temporada regular. Com o propósito de garantir vaga direta nos playoffs, a presença do astro do basquete mostra-se fundamental em todos os momentos. Mas quando o craque poderá voltar a jogar pelo Lakers na NBA? entenda o que realmente aconteceu e as datas.

Entenda a lesão de Lebron James

Em 20 de março de 2021, o Los Angeles Lakers enfrentava o Atlanta Hawks pela temporada regular da NBA, no Staples Center, quando no início do segundo período, Solomon Hill trombou com Lebron James, fazendo com que Lebron caísse e machucasse o tornozelo direito. O astro ainda permaneceu em quadra por alguns minutos, acertando uma cesta de três pontos, mas logo deixou a quadra em cainho ao vestiário apresentando muitas dores e desconforto. No final, os Hawks venceram em 99 a 94.

Horas depois do jogo, o clube anunciou que Lebron sofreu uma entorse alta no tornozelo direito.

Quando Lebron James pode voltar a jogar pelo Lakers?

Nos mesmo dia em que Lebron se machucou, o site oficial da NBA avaliou que a recuperação para o tipo de lesão, entorses de tornozelos, levam de seis a três meses para serem curadas. Dessa maneira, o último jogo pela temporada regular na NBA será realizado em 16 de maio de 2021.

Entretanto, segundo o jornalista da ESPN, Dave McMenamin, relatou no programa SportsCenter que a previsão do retorno para Lebron seja de de quatro a seis semanas. Porém, com a piora no rendimento do Lakers na temporada regular, o clube espera contar com o atleta antes dos playoffs começarem.

Lebron James fala sobre recuperação nas redes sociais

Mesmo fora das quadras, Lebron não deixa de acompanhar tudo o que está acontecendo na temporada da NBA. Em seu perfil no Twitter, o atleta comenta os melhores lances dos Lakers, alfineta jogadores e faz brincadeiras com rivais quando o seu time ganha.

Recluso já que realiza recuperação de sua lesão, Lebron postou no último domingo (04) falando sobre como tem saudade de jogar basquete.

“Acordei do meu sono para usar o banheiro e pensei comigo mesmo …. CARA, EU QUERO JOGAR! SINTO TANTA FALTA! 🤦🏾‍♂️. Ok, de qualquer forma, voltarei a dormir”.

Woke up out of my sleep to use the restroom and thought to myself…. MAN I WANNA HOOP! MISS IT SO MUCH! 🤦🏾‍♂️. Ok anyways back to sleep I go #BasketballJones — LeBron James (@KingJames) April 4, 2021

Onde assistir a temporada 2021 da NBA?

No Brasil, a temporada 2021 da NBA possui transmissão dos canais ESPN e Sportv na tv fechada, além de jogos no canal Bandeirantes, pela tv aberta. Além disso, o torcedor também pode acompanhar todos os jogos através do NBA Pass, o serviço de streaming do site oficial da NBA adquirido por assinatura.

