Mavericks x 76ers: onde assistir e horário da NBA hoje – 12/4

Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers entram em quadra nesta segunda-feira (12), a partir das 20h30 (horário de Brasília), no American Airlines Center, pela temporada 2020/2021 da NBA. Líder da Conferência Leste, a equipe da Filadélfia joga fora de casa contra o sétimo colocado da Conferência Oeste. A partida, terá transmissão ao vivo para o país na tv fechada. Então, saiba como assistir o confronto hoje.

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers: onde assistir o jogo

A ESPN transmite a partida entre Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers ao vivo para todo o país. No entanto, a emissora da Disney faz parte dos planos de canais fechados, e para ter acesso ao jogo é preciso possuir algum pacote de canais de operadora. Você também pode acompanhar através do serviço da NBA em site oficial (watch.nba/) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

CLARO TV – ESPN: 71

SKY – ESPN: 197

NET – ESPN: 71

OI TV – ESPN: 161

VIVO FIBRA – ESPN: 571

VIVO CABO – ESPN: 45

SSTV – ESPN: 80

Onde e quando será Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers?

O American Airlines Center, em Dallas, Texas, recebe o confronto entre Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers, hoje, 12 de abril, a partir então das 20h30 (horário de Brasília).

Os donos da casa precisam da vitória para se recuperarem na temporada da NBA. No último confronto, a equipe perdeu para o San Antonio Spurs, por 119 a 117, e então ficou com a campanha de 29 vitórias e 23 derrotas. No entanto, com este desempenho, a franquia é a sétima colocada na Conferência Oeste.

Por outro lado, o Philadelphia 76ers lidera a Conferência Leste e tem 36 vitórias, mas 17 derrotas. No último compromisso, a equipe venceu o Oklahoma City Thunder por 117 a 93, com show de Joel Embiid que anotou 27 pontos, mas ainda distribuiu quatro assistências.

Jogos da NBA desta segunda-feira

Knicks x Lakers – 20h30

Mavericks x 76ers – 20h30

Magic x Spurs – 21h

Timberwolves x Nets – 21h

Jazz x Wizards – 22h

Grizzlies x Bulls – 22h

Pelicans x Kings – 22h

Warriors x Nuggets – 23h

Suns x Rockets – 23h

+ Flamengo vence Palmeiras nos pênaltis e é bicampeão da Supercopa