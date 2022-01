Mavericks x Suns: onde assistir ao vivo o jogo da NBA pela TV – 20/01

O confronto entre Dallas Mavericks x Phoenix Suns promete pegar fogo na quadra do American Airlines Center pela temporada regular da NBA nesta quinta-feira, 20/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela Conferência Oeste. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Dallas Mavericks x Phoenix Suns:

O SporTV 2, canal da TV paga, o Youtube da TNT Sports e o serviço de streaming NBA League Pass, disponível no site oficial ou aplicativo, vão transmitir a partida da temporada regular da NBA nesta quinta-feira ao vivo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: American Airlines Center, cidade de Dallas, nos Estados Unidos

TV: SporTV 2

LiveStream: Youtube da TNT Sports e NBA League Pass (www.watch.nba.com) por assinatura

Depois de enfrentar o Toronto Raptors em casa ontem, o elenco do Dallas Mavericks volta para a quadra nesta quinta, pela Conferência Oeste, diante do favorito da temporada. Seu recorde é de 25 vitórias e 19 derrotas em 5º lugar na tabela, buscando de qualquer maneira o resultado positivo em seu favor.

Do outro lado, o Phoenix Suns se mantém sem maiores problemas em primeiro lugar no lado Oeste com 34 vitórias e apenas 9 derrotas em toda a temporada regular. Por isso, se vencer o confronto desta quinta-feira, além de aumentar o seu favoritismo, aumenta a contagem de vitórias seguidas e se mantém com a vantagem na liderança.

Jogos da NBA hoje ao vivo

Com duas transmissões pela TV e online, três jogos serão realizados nesta quinta-feira pela temporada regular da NBA, com início a noite até a madrugada.

A temporada regular vai até o dia 10 de abril de 2022 com mais de cem jogos de equipes da Conferência Oeste e Leste. Cada vitória é importante para o time que deseja chegar aos playoffs.

Saiba quais são os jogos da NBA.

New York Knicks x New Orleans Pelicans – 21h30

Phoenix Suns x Dallas Mavericks – 21h30 (SporTV 2 e Youtube da TNT Sports)

Indiana Pacers x Golden State Warriors – 00h (BAND, SporTV 2 e Youtube da TNT Sports)

