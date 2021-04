Miami Heat x Memphis Grizzlies: como assistir e horário da NBA [6-4]

Miami Heat e Memphis Grizzlies entram em quadra nesta terça-feira (6), a partir das 21h (horário de Brasília), no AmericanAirlines Arena pela temporada 2020/2021 da NBA. Vindo de vitórias na última rodada, ambas equipes buscam a sequência de triunfos para subirem na tabela. Enquanto a equipe da Flórida estão em quinto lugar na Conferência Leste, mas chegam ao duelo vindo de quatro vitórias seguidas, os Grizzlies são o oitavo da Conferência Oeste e venceram seus dois últimos compromissos.

Como assistir ao vivo Miami Heat e Memphis Grizzlies?

O jogo entre Miami Heat e Memphis Grizzlies não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assinar o serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial (watch.nba.com) e assinar de acordo com os valores disponíveis.

Onde e quando será o jogo?

O AmericanAirlines Arena, Downtown Miami, recebe o duelo entre Miami Heat e Memphis Grizzlies pela então temporada 2020/2021 da NBA. A bola sobe às 21h (horário de Brasília), mas desta terça-feira, 6 de abril de 2021.

A equipe de Miami chega para o confronto vindo de quatro vitórias seguidas. O bom retrospecto nos últimos duelos fizeram o clube subir na tabela da Conferência Leste. Com 26 vitórias e 24 derrotas, o clube está em quinto lugar. No último jogo, venceu o Cleveland Cavaliers por 115 a 101 com o show de Edrice Adebayo, que anotou 18 pontos e distribuiu cinco assistências.

Por outro lado, os Grizzlies chegam para o confronto vindo de duas vitórias em sequência. Na última rodada, venceram o Philadelphia 76ers por 116 a 110, com grande jogo de Tobias Harris, que anotou 21 pontos e distribuiu três assistências.

Jogos da NBA nesta terça-feira, 6 de abril

Pacers x Bulls – 20h

Raptors x Los Angeles Lakers – 20h30

Hawks x Pelicans – 20h30

Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 20h30

Miami Heat x Memphis Grizzlies – 21h

Nuggets x Pistons – 22h

Clippers x Trail Blazers – 23h

Golden State Warrios x Bucks – 23h

